GOT7 sorprende a fans con live OT7 en su octavo aniversario

Entornointeligente.com / Un regalo sin par para Ahgase en el octavo aniversario de GOT7 . El 16 de enero (KST), el famoso grupo k-pop cumplió ocho años de trayectoria y los siete ídolos que lo conforman sorprendieron a su fandom al conectarse a una transmisión en vivo conjunta.

Las superestrellas del k-pop han cumplido también en la fecha un año desde que partieron de su agencia madre , JYP, por lo que el detalle fue particularmente significativo para los seguidores. Estos respondieron volviendo tendencia #GOT7_FOR8VER y más hashtags relacionados a la celebración.

PUEDES VER: 7 Fates CHAKHO con BTS: ¿cómo se llaman los integrantes de Bangtan en el nuevo webtoon? El fandom de GOT7 se llama AhGaSe (también IGOT7). Foto: JYP

VLive OT7 de GOT7 La transmisión en vivo por Instagram inició con el líder JAY B junto a Jinyoung, quienes se dedican de lleno a la música y a la actuación en Corea del Sur, respectivamente. Poco después se unieron BamBam, Youngjae y el maknae Yugyeom, quienes estaban juntos en otra locación del citado país.

Los raperos de la agrupación no se perdieron el evento. Desde su natal China , Jackson Wang realizó facetime, a pesar de que se encontraba con agenda. Posteriormente, un recién despertado Mark Tuan se conectó a la videollamada y todos juntos saludaron con el lema “come and get it”.

Este reencuentro entre todos los miembros de GOT7 y Ahgase o IGOT7 duró más de media hora. Si te perdiste el live, donde dedican palabras por el octavo aniversario y comparten últimas actualizaciones, aquí te dejamos la grabación completa cargada a YouTube.

PUEDES VER: Stray Kids y Chungha en Arabia Saudita: ¿qué pasó tras cancelación de conciertos k-pop? ¿GOT7 se separó? La respuesta es no. Todos los miembros de GOT7 dejaron JYP Entertainment en enero del 2021, tras la finalización del contrato exclusivo que los unía a la empresa desde el debut en 2014.

Sin embargo, el grupo no se ha separado. Actualmente, los miembros se dedican a sus carreras individuales y han prometido a sus fans un comeback grupal en el futuro .

