Paracas: oleajes anómalos inundan balneario y afectan negocios

"Hemos conversado con Capitanía (de la Marina de Guerra del Perú) y nos dicen que es un oleaje anómalo, pero que no tienen una alerta de tsunami, sin embargo, estaremos precavidos", manifestó a TV Perú Noticias. "Estamos tomando todas las acciones correspondientes ante cualquier emergencia. Ya hemos cerrado todos los negocios y el fluido eléctrico lo cortamos en la zona del boulevard del Chaco, por precaución", agregó. Rosario Ramírez indicó que no hubo ninguna advertencia sobre la posibilidad de estos oleajes anómalos, por lo que sorprendió y alarmó a los vecinos y visitantes del balneario de Paracas. "Estamos coordinando con la plataforma de Defensa Civil y las autoridades pertinentes para tomar acciones de ayuda a los ciudadanos, comerciantes y los negocios, con el objetivo de evacuarlos", sostuvo. "En Paracas tenemos más de 100 negocios que no han sido tan gravemente afectados, porque gracias a Dios no han sido tan altas las olas que se salieron, pero estamos principalmente preocupados por las vidas humanas", añadió.

