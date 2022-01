¿Cuáles son las tendencias de marketing digital para 2022?

Entornointeligente.com / El 2022 va iniciando, la Covid-19 sigue presente en nuestras actividades cotidianas y una de sus principales enseñanzas es que los negocios y la vida personal pueden cambiar repentinamente. ¡El desafío es grande! Ante ello, lo mejor es estar informados y preparados. En cuanto al marketing digital , al ser una de las industrias más cambiantes siempre es pertinente conocer las tendencias que cobrarán importancia en el corto plazo. Si bien todos los rankings tienen un sesgo, depende de quien los haga, la siguiente lista puede ser útil para muchos profesionales de mercadotecnia, ventas y comunicación.

1. Influencer marketing Llegó para quedarse. Su éxito radica en crear un vínculo más estrecho entre anunciantes y target. Para muchas personas, las recomendaciones de los influencers son creíbles porque poseen prestigio, gracias al cual han obtenido sus seguidores. Y no hay que olvidar la utilidad de los micro influencers para negocios locales o de nicho.

2. Mercadotecnia enfocada en personas (Human Centric Marketing) Si las empresas no conectan con su audiencia, no tendrán éxito. La empatía y la experiencia de usuario (UX) juegan un papel cada vez más relevante y deben estar presentes en todas las propiedades digitales. Es necesario entender que para una misma marca pueden existir diferentes buyer persona. Por eso ya no es posible ver a los consumidores como una masa, sino como personas individuales. Una de las aplicaciones de esta tendencia es adaptar y humanizar el contenido a cada red social.

3. Inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) Se emplea en marketing digital para predecir lo que los clientes van a comprar con base en sus adquisiciones previas. Aplicada por ejemplo, a chatbots y trabajando en conjunto con la automatización y la realidad aumentada serán de mucha utilidad en sitios de comercio electrónico.

4. Protección a los datos personales Cada vez será más difícil recopilar datos de los usuarios de internet . Ante ello la opción es tratar de conocer a la audiencia a través de contenido interactivo u otros métodos tradicionales como focus group. En el caso de los sitios web, una manera de generar tráfico sin obtener datos de sus visitantes es a través del posicionamiento orgánico, también conocido como SEO.

5. Priorizar aún más los dispositivos móviles El uso de teléfonos inteligentes y tablets para navegar en internet sigue aumentando. La búsqueda de información y las compras en línea, son más comunes a través del celular que en computadoras. Dominar conceptos como geolocalización, tipos de dispositivo y hábitos de navegación por internet son fundamentales.

6. Búsquedas por voz Si bien no es algo nuevo, las búsquedas por medio de “hablarles” a los dispositivos conectados a internet van en aumento, en especial porque es más rápido hablar que escribir. De acuerdo a datos de Google al menos 20% de las búsquedas se realizan por voz. Los sitios web deben adaptar sus contenidos a las diferentes variaciones de búsqueda, ya sea por texto o por voz. Es necesario pensar qué palabras usarían las personas para llegar a nuestras páginas, tanto si las escriben o si las dicen.

7. Alinear el SEO con los Core Web Vitals de Google Ahora Google mide la experiencia de usuario a través de métricas denominadas Core Web Vitals y forman parte de los factores que toma en cuenta para el posicionamiento orgánico .

8. Live streaming shopping Es una tendencia surgida en China. Consiste en realizar una transmisión en vivo en alguna red social , donde se muestran diferentes productos y los espectadores los compran en tiempo real. Puede tener mucho éxito en ventas y en alcance para fines de awareness y reconocimiento de marca. Es ideal para productos de moda, belleza, comida, decoración y dispositivos electrónicos. En pocas palabras, es comercio en vivo. Las estrategias de tiempo limitado como descuentos o cupones ayudan mucho en esta tendencia.

9. Chat bots y live chats Instalados en sitios web o redes sociales, son muy útiles para atender las dudas de los usuarios. Entre otros motivos para usarlos están: solucionar dudas comunes, detectar trabas en el embudo de ventas y agilizar el proceso de generación de prospectos. Un chatbot configurado correctamente puede ofrecer una atención al cliente muy satisfactoria.

10. TikTok Cobra cada vez más fuerza. En 2021 superó los 1,000 millones de usuarios activos mensuales; con ello se ubicó por encima de Facebook e Instagram. TikTok ha aportado una nueva forma de generar contenido en redes sociales, a través de videos cortos. Esta red ha ayudado a muchas personas a generar ingresos por las vistas y la interacción. Además, crearon el hashtag #TikTokResumes en el cual los usuarios que estén buscando empleo, pueden subir un currículum en video. Algunas empresas, ya están aceptando solicitudes de empleo usando este medio.

11. Marcas asociadas a causas sociales El punto es que sí se perciban como auténticas y no sólo como oportunistas que desean simpatizar con cierto sector de la población. Al apoyar una causa debe existir coherencia tanto al interior, como al exterior de la empresa. Entre las causas más comunes están apoyo a la comunidad LGBTQ , medio ambiente y empoderamiento de mujeres.

12. Reels de Instagram Ofrecen a los anunciantes mayor alcance que una publicación diferente en esta red social. Para los que no sepan, un reel en Instagram es un video, en formato vertical, cuya duración es de 15 a 60 segundos máximo, que se puede editar con los filtros y música propios de Instagram. Se diferencian de las stories o historias, porque los reels no desaparecen a las 24 horas de haber sido publicados. Algunas empresas los usan como explicadores , para mostrar sus lanzamientos o cómo tutoriales de cómo usar sus productos.

