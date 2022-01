Coach Transvaal trekt betrouwbaarheid sneltesten in twijfel

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – “Hoe betrouwbaar waren de testen van zaterdag?” Die vraagt houdt Transvaal-coach Kenneth Jaliens bezig nadat zjn doelverdedigers zaterdag vóór de gewonnen wedstrijd tegen SNL positief werden getest op het corona-virus, maar twee dagen daarna bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hun test een negatief resultaat opleverde. Ondanks dit voorval maakt Jaliens duidelijk dat hij voorstander is van de ingeslagen weg, namelijk alleen met volledig gevaccineerde spelers voetballen en hen testen vóór elk duel.

Kenneth Jaliens verduidelijkt in gesprek met de Ware Tijd ten overvloede dat hij niet tegen de maatregelen is “omdat de veiligheid boven alles staat”. Hij acht het daarom belangrijk dat voor de veiligheid van de mensen en het doorgaan van de wedstrijden de Surinaamse Voetbalbond (SVB) de regels handhaaft. “Met alleen gevaccineerde spelers voetballen moet voor veiligheid zorgen voor degenen die zich wel hebben laten vaccineren”, vindt de coach.

Jaliens oordeelt niet over de spelers die zich niet willen laten vaccineren tegen Covid-19. “De niet gevaccineerde spelers hebben hun keuze gemaakt en wij moeten die respecteren. Maar er moet ook respect worden opgebracht voor de gevaccineerde voetballers.” Hij benadrukt daarom het belang van controle, maar maakt direct duidelijk dat die voor zekerheid en rust moet zorgen en niet onnodig angst moet zaaien. De spelers, hun familie, maar ook de hele Transvaal-familie hebben volgens hem onnodig in angst gezeten na het ‘positieve’ testresultaat van zaterdag.

Het uitsluiten van de twee doelverdedigers heeft volgens de coach geen impact gehad op zijn team en de wedstrijd, wat niet betekent dat ze niet werden gemist. “We hebben binnen Transvaal voldoende keepers. We hebben dus één laten ophalen, omdat de wedstrijd moest doorgaan.” Jaliens geeft aan dat binnen zijn club alles ter bescherming van de spelers wordt gedaan. Vandaar dat Transie het duo maandag weer liet testen bij en door het BOG. “En daar bleken beide keepers negatief te zijn”, aldus de coach.

Niet vreemd Mitchell Kisoor, directeur van de SVB, zegt desgevraagd tegen de Ware Tijd dat het kan en normaal is dat iemand eerst positief wordt getest en daarna negatief. “Je kan bij een sneltest negatief zijn en bij een PCR positief of omgekeerd”, legt hij uit. Kisoor erkent dat een ontwikkeling als zaterdag nadelig kan uitvallen voor een ploeg. “Maar dat hebben we niet in de hand, zelfs de epidemiologen niet.”

De testen vóór aanvang van de wedstrijden in het Franklin Essed Stadion vinden plaats onder toezicht van bondsarts Paveen Mankoe. Hij verklaart dat er diverse redenen kunnen zijn in wisselende testresultaten van dezelfde persoon. Zo kan een persoon negatief zijn omdat op het moment van testen er heel weinig lading van virus was en het dus ondetecteerbaar is geweest, vooral bij een sneltest. Maar het kan ook zijn dat de testmethode niet goed is gedaan of dat de test niet goed is. “We hebben te maken met een technisch aspect van die test zelf”, zegt hij.

Mankoe verduidelijkt dat mensen met een positief resultaat een tweede keer worden getest bij de SVB. “We zetten op twee cassettes. Die nauwkeurigheid hebben we binnen de organisatie.” Eventuele willekeur bij het testen, verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Ik moet me houden aan regels van de lokale gezondheidsdienst als het gaat om een positief geval, omdat ik niet alleen de positieve persoon moet beschermen maar ook de omgeving.”

Voorts wordt er een coderingsysteem gehanteerd. “Wij werken zo secuur mogelijk om mensen te beschermen. Ik heb als arts een eed afgelegd en ga geen willekeur toepassen.” De testen van 8 januari waren de eerste sinds 23 december. “Het eerste testmoment van januari was heel belangrijk, omdat het als het ware het nulpunt was.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com