Capturan en Cruce Bella Vista a peligroso sicario

-¿Tengo que hisopar a mi hijo ante sospechas de covid? Si el niño presenta síntomas y los convivientes del niño en la casa tienen covid documentado asumimos que el niño tiene covid, sobre todo si tiene síntomas respiratorios, lo tratamos como tal.

Hay veces que sería bueno documentar ya que el antígeno es una herramienta que podemos usar cuando hay síntomas. El antígeno es muy poco específico cuando no hay síntomas. La PCR es la que va a decir en 99% si hay o no covid.

En aquellos niños que llegan al hospital es muy importante documentar, y los que no se han vacunado y están en la edad en que van a recibir la vacuna. Porque lo recomendable es la aplicación posterior a 12 o 15 días después de haberse curado de la enfermedad.

Siempre la recomendación es que el niño al momento de vacunarse esté sano, no presente ningún síntoma, ni siquiera rinorrea. Esto es para que podamos saber si los síntomas son debidos a la vacuna, o si el niño ya estaba con una enfermedad previa.

Inflamación posterior al covid -¿Qué puede ocurrir después de la enfermedad? En los casos raros al mes de la enfermedad se observa el síndrome de inflamación multisistémica poscovid, que hace dos años pensábamos que era una enfermedad de Kawazaki.

En los adolescentes la particularidad es el dolor abdominal poscovid, porque provoca una inflamación generalizada. El dolor abdominal se puede presentar dentro del cuadro o con diarrea y vómito.

Y chicos que han tenido la enfermedad pueden presentar dolor abdominal como primer síntoma del síndrome inflamatorio. Ahí empieza y después viene la inapetencia, el cansancio.

Los niños grandes se quejan de que les palpita rápido el corazón.

La fase grave ¿Cómo se presenta la fase grave? Posterior al covid hemos visto en fase grave insuficiencia cardiaca, miocarditis, inflamación del corazón. Y en adultos jóvenes que previamente eran sanos vemos llamativamente arritmias. El corazón queda más sensible y en algunos casos se presentan palpitaciones y arritmias.

Hemos tenido reportes de muerte súbita en pacientes que han padecido covid y sufrieron arritmias malignas.

El caso más sonado El caso más sonado es el de Sergio “Kun” Agüero, jugador que tuvo que retirarse del fútbol, y una especulación es que ya padecía y después del covid “despertó” la patología o el propio covid dejó secuelas.

En Europa hubo otro jugador con un paro en la cancha y el antecedente era el covid cercano.

Hay un trabajo de españoles en jugadores de la Premier elite: refieren que pueden correr menos porque tienen más cansancio. Uno de los órganos preferidos del Sars Cov es el miocardio. El pulmón y el intestino completan los tres órganos que llamativamente tienen bastante afinidad.

Prueba sanguínea -¿Para qué sirve la prueba sanguínea? Es muy útil la prueba sanguínea de la medición de anticuerpos para saber si tenemos o tuvimos la enfermedad. Los anticuerpos se miden durante la enfermedad con IgM alto pero la IgG bajita. Si este es el resultado es porque tuve el covid.

Sin síntomas -¿El test de antígenos es útil cuando no hay síntomas? El test de antígenos en personas que no tienen síntomas no es recomendable porque van a tener falsos negativos.

La PCR es el método más confiable para esta enfermedad.

Alta temperatura -Las altas temperaturas influyen en los masivos contagios? Nunca hubo demostración científica de que la alta temperatura o baja haga que el virus se contagie. El virus se transmite por partículas de saliva y en un ambiente cerrado. No tiene que ver con la temperatura del exterior.

Hoy la evidencia habla de que el contagio es por partículas de saliva, por eso usamos tapabocas, y se recomienda airear los espacios.

¿Cuándo aplicar la vacuna? -La vacuna se aplica en niños 12 a 15 días después del covid, y un periodo de seguridad del mes cuando ya no hay catarro. Todavía no hay fechas oficiales de inicio de vacunación de los niños. La información es que a partir del 14 estarían disponibles de trámite. En la Sociedad de Pediatría hay un grupo que acompañará a los diferentes puestos de vacunación.

Se está analizando la vacunación dentro de aulas pero el factor clave son los encargados de los niños. Al hablar con los pacientitos me dicen: “yo me quiero vacunar tía”. Pero necesitamos la autorización del encargado.

El lote comprado va a tener disponibilidad más tardía.

Coronavac -Con la Coronavac estamos más familiarizados los pediatras. El 90% de las vacunas de virus se hacen con la plataforma Coronavac es la que indicamos los pediatras.

Hay países como Chile y Argentina que están terminando trabajos científicos con respecto a la Coronavac, cuyos preliminares son muy buenos en la franja de 5 a 11 años.

Después del covid -¿Cómo controlar las secuelas del covid? Lo ideal es hacer un chequeo al chico después del covid, no dejarle en reposo totalmente al niño.

Hacer el chequeo a los 15 días o al mes en el área laboratorial para ver cómo quedó el hígado, el riñón, los glóbulos blancos (que bajan) y un chequeo cardiovascular. Sobre todo en chicos que tienen hábitos de práctica de deportes, fútbol, natación, que hacen competición.

Esta evaluación se realiza en el Hospital de Clínicas, Nacional, Barrio Obrero y Acosta Ñu.

¿Los niños deben volver a clases? Los niños deben volver a clases por salud física y mental.

¿Sirve de algo lavarse las manos? Lavarse las manos y desinfectar los objetos contaminados evitan diarreas, sobre todo.

