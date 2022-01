Capturan en Cruce Bella Vista a peligroso sicario

Entornointeligente.com / La ANR tiene una deuda de G. 30.000 millones con la banca privada, según afirmó el senador Arnaldo Franco, tesorero del partido.

Según comentó, así como a otros sectores, la pandemia también significó un duro golpe para la economía del partido, pero ya el año pasado lograron ponerse al día con las deudas pendientes. “Estamos pagando normalmente, es una deuda que tenemos hasta el 2023″, comentó.

Conforme señaló, los recursos de la ANR provienen del subsidio del Estado por las elecciones presidenciales, el aporte estatal por las elecciones municipales, el pago por cargos electivos y el aporte de las autoridades del Poder Ejecutivo, Congreso y otros, que pertenecen al partido, que corresponde al 5% del salario. “No hay ningún aporte o donación, nada”, acotó. Además, todos los afiliados deben hacer un aporte de G. 2.000 mensuales.

Morosos no pueden ser candidatos Franco contó que como estrategia para que los aportantes se pongan al día con sus pagos, para las últimas elecciones municipales, los que no estaban al día con sus aportes no podían inscribir sus candidaturas. Esto está establecido en la normativa de la Junta de Gobierno.

Con esto lograron “poner en orden” las finanzas del partido y estar al día con los pagos de salarios, servicios y cuotas a los bandos. “Hoy podemos decir que estamos al día, no estamos con ninguna morosidad”, acotó.

Igualmente, manifestó que son los diputados, senadores y gobernadores los que más están al día con sus aportes y recordó que los candidatos que quieran presentar sus postulaciones deberán estar al día con sus pagos o de lo contrario no podrán inscribir sus candidaturas.

Discursos subirán de tono Sobre los cambios de bancadas de algunos colorados y los discursos anticartistas o antioficialistas que se dan actualmente, en el proceso electoral, Franco señaló que es una “situación normal” y que de seguro subirán de tono.

De igual manera, expresó que espera que la ANR elija al candidato que el “partido se merece”.

En otro punto, adelantó que estará presentando su candidatura a la Senaduría y que acompañará la postulación de Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, a la presidencia.

