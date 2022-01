Capturan en Cruce Bella Vista a peligroso sicario

Entornointeligente.com / Al respecto, funcionarios del hospital insistieron a la ciudadanía y en especial a los que todavía no fueron inmunizados que acudan a los vacunatorios de la zona para recibir las dosis correspondientes y de esa manera prevenir los casos graves que están apareciendo últimamente.

El informe revela que este es el primer caso de fallecimiento por COVID registrado este año en la Unidad Sanitaria de San Estanislao. De acuerdo a la ficha médica del nosocomio, el paciente de 47 años padecía de enfermedades de base y sin ninguna vacuna de prevención contra el virus; la víctima estuvo internada en el lugar durante varios días hasta que se produjo su deceso a consecuencia de la enfermedad, informaron.

Aumentaron las consultas La jefa de Epidemiología del local sanitario, Lic. Diana Gayoso, manifestó que desde el inicio del año 2022 acudieron al consultorio muchos pacientes con afecciones respiratorias que solicitan su PCR y otros estudios para su tratamiento; mencionó –además– que después de la fiesta de fin de año subieron considerablemente las consultas.

No relajarse

Por otra parte, pidió a la gente no relajarse durante todo este tiempo debido a que el virus sigue circulando entre nosotros y enfermando a las personas y principalmente a aquellas que hasta hoy no fueron inmunizadas por distintos motivos; aseveró que mientras la enfermedad no esté controlada completamente tenemos que seguir cumpliendo los protocolos sanitarios hasta el final de la pandemia.

