Botafogo: Vantagens e desafios de ser parte de uma rede global de formação de jogadores, objetivo de Textor no futebol

Entornointeligente.com / Para tirar o guineense Naby Keita do FC Istres (França), em 2014, o Salzburg (Áustria) desembolsou 1,5 milhão de euros. Em 2016, o meia então migrou para o Leipzig, da Alemanha, por 29,75 milhões de euros. Depois de dois anos, 71 jogos, 16 gols e 14 assistências, ele se converteu na maior venda da história dos alemães ao ser negociado com o Liverpool, da Inglaterra, por 60 milhões de euros. O detalhe é que, como as agremiações austríaca e germânica são geridas pelo mesmo grupo (Red Bull), o lucro final dos proprietários foi, na verdade, de 58,5 milhões de euros (R$ 370 milhões na conversão atual).

De saída: Jorge Braga posta vídeo em tom de despedida; CEO pensa em deixar o Botafogo

A trajetória de Keita é o exemplo mais didático de uma prática que ganha força no futebol mundial. Com clubes de diferentes locais do planeta sob o guarda-chuva de um mesmo dono, é possível ter controle mais forte sobre o processo de formação dos jogadores. Consequentemente, uma possibilidade maior de realizar grandes vendas e de maximizar os lucros.

Além do Newscastle: os clubes e os donos bilionários Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, é o novo dono do inglês Newcastle e o nome por trás do Fundo de Investimento Público (PIF). Com o novo proprietário, o clube se tornou o mais rico do mundo. Foto: Handout . / VIA REUTERS À esquerda, o xeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos e vice-primeiro-ministro do país. No final de 2008, ele comprou o Manchester City, pela empresa Abu Dhabi United Group, por 266 milhões de libras. Foto: Reuters O magnata russo Roman Abramovich, que fez a fortuna no setor do petróleo, comprou o Chelsea, em 2003, por 140 milhões de libras Foto: Alastair Grant / AP Comandada pelo xeque Tamim bin Hamad al-Thani, emir do Qatar, a Qatar Sports Investments comprou, em 2011, o PSG por 50 milhões de euros Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS O empresário norte-americano Stan Kroenke é dono da Kroenke Sports & Entertainment, que tem a maior parte das ações do inglês Arsenal Foto: Reprodução

Com a aquisição de 90% da SAF do Botafogo aprovada , John Textor está de olho neste filão. Já é co-proprietário do inglês Crystal Palace e, nesta semana, adquiriu também o RWD Molenbeek, da Bélgica. Além disso, negocia 25% do Benfica , de Portugal. Em suas entrevistas, não esconde que este é seu principal interesse no futebol. E que vê o clube carioca como peça da engrenagem.

— Espero mostrar aos torcedores que ter uma visão global de talentos, ter os relacionamentos que tenho faz a diferença. Tenho sócios no Crystal Palace que também têm outros clubes. Meu sócio David (Blitzer) acabou de comprar um nos EUA (Real Salt Lake) e já tem um grande alemão (FC Augsburg). Não é só a parceria com o Crystal Palace, mas uma rede de relacionamentos que esperamos trazer para ajudar — disse à Botafogo TV.

O grupo Red Bull, com quatro clubes (Bragantino, New York Red Bulls, além de Salzburg e Leipzig) é o exemplo mais conhecido. Mas há outras holdings do futebol promovendo este intercâmbio interno de atletas. Como o City Footbal Group (CFG), dono de dez times, sendo o Manchester City o mais famoso e rico.

Veja como ficou: Estátua de Ítalo Ferreira, capeão olímpico do surfe, é inaugurada em Baía Formosa

PUBLICIDADE Não por acaso, quem mais recebeu atletas emprestados do gigante inglês nas últimas cinco temporadas foi o Girona, da Espanha, que também faz parte do grupo. Foram oito. Também não é coincidência que as maiores vendas da história dos espanhóis e do New York City (outro que pertence ao CFG) tenham sido para o clube de Manchester.

O intercâmbio não precisa incluir o time inglês. Desde 2018, o Montevidéu City Torque, do Uruguai, já vendeu um jogador e emprestou outros dois ao New York City. Todos entre 19 e 21 anos.

Valorização dos atletas Para os clubes, as vantagens são muitas. A primeira delas é a entrada de dinheiro novo vindo dos investidores e seu reposicionamento no cenário global.

— Hoje os clubes brasileiros são marcas regionais. A partir do momento que faz parte de um conglomerado, ela muda imediatamente. Afinal de contas, você é uma empresa global. Fica mais atrativa para o mercado. Não só em nivel de contratação de atletas. Outros entes vão querer fazer negócios com uma empresa que tem abertura em todo lugar do mundo — afirma Pedro Daniel, diretor executivo para o mercado esportivo da Ernst & Young.

Atlético-MG: ‘Turco’ Mohamed emocionou o mundo ao cumprir promessa a filho falecido no Monterrey

PUBLICIDADE Além disso, com esta rede de parceiros podem emprestar ou vender os seus atletas, fazendo com que ganhem rodagem, experiência internacional e se valorizem. Uma possibilidade que pode se tornar trunfo na concorrência com outros clubes para contratar talentos.

— No Brasil, o garoto de maior qualidade hoje em dia procura Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, onde pode ter um bom contrato e alguma exposição — opina Cesar Grafietti, economista especializado em gestão e finanças do esporte e sócio da consultoria Convocados. — Mas quando há esse canal direto com clubes da Europa você ganha em atratividade. Do ponto de vista da captação de talentos tende a ser interessante.

Rodrigo Capelo: O que Ronaldo Fenômeno e John Textor precisam fazer para Cruzeiro e Botafogo darem certo

A via também é de mão contrária. Estes clubes podem receber atletas desta rede de parceiros, o que pode representar reforços a custos mais baixos do que se fossem ser buscados no mercado.

— Nenhum clube deve, nunca, só alimentar o outro. Nem os torcedores, jogadores e técnicos jamais aceitariam que o Botafogo está aqui apenas para fornecer para outro time. Eu acho importante reconhecer que, sim, o Brasil é um lugar incrível em termos de talento. Mas, se você olha para a lista de jogadores do Botafogo, vê talvez só um ou dois jogadores de fora (do Brasil). E isso é uma oportunidade perdida — completou Textor à Botafogo TV.

PUBLICIDADE Este fluxo, aliás, não se restringe a atletas. A parceria permite a circulação de informações dos olheiros (os scouts) de cada clube, de funcionários e de procedimentos.

Seleção brasileira: Tite diz que Renan Lodi não foi convocado por não estar com vacinação completa

À torcida do Botafogo é permitido imaginar o cenário de possibilidades que se abre. Ao incluir os empresários com quem tem bom relacionamento, Textor amplia sua rede para além de seus próprios clubes. Blitzer, seu sócio no Crystal Palace e citado por ele, também possui participação no Waasland-Beveren, da Bélgica, além do Real Salt Lake e do Augsburg. O time americano, por exemplo, conta com o promissor goleiro David Ochoa, de 21 anos e que já defendeu a seleção mexicana. Os alemães acabaram de contratar Ricardo Pepi, atacante de 19 anos que estava no Dallas FC, naquela que é a segunda transação mais cara da história da liga norte-americana.

E as metas esportivas? No entanto, especialistas em mercado alertam para a necessidade de um alinhamento de expectativas. A empolgação da torcida com a venda para Textor é justificada pelo fato de que o Botafogo conviveu, nos últimos anos, com a ameaça de fechar as portas. Mas é preciso entender que, a partir de agora, ele entrará numa cadeia de formação e valorização de jogadores. Brigar por títulos não é mais o objetivo principal do negócio.

PUBLICIDADE — O alinhamento de expectativas é fundamental para o sucesso da operação. Porque não necessariamente a busca por performance é o principal pilar de um novo controlador. Ele pode utilizar a linha de formação de produção pensando num outro clube que tenha na Europa ou nos EUA — pontua Pedro Daniel.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com