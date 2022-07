15 restaurantes para petiscar e brindar às férias de Lisboa ao Algarve

Entornointeligente.com /

Não que a estação quente seja exclusiva dos petiscos e das tardes passadas à mesa, mas é mais apelativa. Para quem vive no país à beira-mar plantado, todos os pretextos são bons para marcar restaurante, reunir amigos ou família, e passar bons momentos à mesa.

Seja nas esplanadas dos restaurantes algarvios ou nos tascos lisboetas, este roteiro inclui do japonês à comida tradicional portuguesa, sem esquecer os italianos (pizza e sangria depois da praia é mesmo um programa de Verão, certo?), ou até hamburguerias e churrasqueiras, para cumprir os prazeres simples de fim de tarde.

Re'Tasco, um remake dos tascos tradicionais O Re’Tasco nasce do sonho do casal de chefs e empresários Vanessa e Filipe Marques e assume-se como um remake do tasco tradicional. Filipe assina a ementa de proteínas e Vanessa confecciona as sobremesas. As origens e raízes da comida portuguesa, a simplicidade e os sabores autênticos são a base da ementa. No entanto, o casal faz questão de acrescentar a sua assinatura em cada prato, seja pela introdução de um ingrediente inesperado, na preparação ou na apresentação, que de alguma forma estão sempre relacionados com as suas experiências.

Foto Arroz de sushi em caramelo de manteiga e crumble de pistácio @Maria Mattos

A PROVAR – Arroz de sushi em caramelo de manteiga e crumble de pistácio – As deliciosas carnes maturadas – Trouxa de gambas com esfarrapado de curgete e cenoura em massa filo

– Croquetes de polvo com maionese de tinta de choco

MORADA Estrada do Calhariz de Benfica 13, 1500-121 Lisboa CONTACTOS (+351) 913 841 581 / (+351) 21 132 9153 INSTAGRAM re_tasco FACEBOOK Re'tasco

WEBSITE

Re'tasco

​ As pizzas do Verão estão na Rēbu No centro de Cascais, a pizzaria Rēbu comemora três anos em Julho. A casa traz no nome uma simpática referência ao termo «rebuliço», representando bem a eclética ementa, que oferece aos comensais a experiência de saborear pratos variados enquanto desfruta de uma sangria fresca, tão apreciada no Verão. A esplanada é o ponto ideal para um encontro com amigos, onde poderão partilhar pizzas, feitas com farinha italiana, com ingredientes leves e frescos, mas onde o sabor do mar também tem lugar, e sem esquecer os amigos vegetarianos. Todos os ingredientes para um programa de Verão bem passado e finalizado uma sangria bem fresquinha.​

Foto Pizza de camarão @Maria Mattos

A PROVAR – Pizza de camarão – Pizza de beringela e courgette – Pizza de salmão – Sangria

MORADA Rua do Poço Novo 19, 2750- 467 Cascais CONTACTOS (+351) 215 885 985 / 915 512 477 / 912 999 691 INSTRAGRAM rebupizzaria FACEBOOK rebu pizzaria

WEBSITE Rebu.pt

Esplanadas, ostras e champanhe no 31 d’ Armada A generosa esplanada do restaurante 31 d’Armada, em Alcântara, recebe o Festival de Ostras organizado por Ewa Kubik, empresária na área da restauração há mais de 20 anos. Os petiscos estão a cargo do jovem chef Tiago Zucarelli, que prepara o trio de bivalves in natura , acompanhado de vinagrete de manga e de molho de laranja e sementes de romã. Tudo isto a acompanhar com espumante, claro está. A boa nova? Haverá «Música na Praça», que acontece na Praça da Armada, com Wilany a apresentar versões acústicas de músicas pop das 19h às 21h.

Foto Ostras em vinagrete de manga @Divulgação

A PROVAR – Ostras in natura – Ostras em vinagrete de manga – Ostras em molho de laranja e sementes de romã MORADA Largo da Armada 31, 1350-027, Lisboa CONTACTOS (+351) 936 000 244 / [email protected] INSTAGRAM @31d.armada FACEBOOK

31 da Armada

WEBSITE

31 da Armada

Kapitan Ramen: navegar por novos sabores O Kapitan Ramen quer levar-nos numa viagem por novos sabores. Quem nunca viajou através de uma refeição? É com esse intuito que as amigas Angela Chen Cheng e Yukun Zhang tomam o leme deste navio e nos apresentam o que provar nesta estação. E se achava que ramen era só para o tempo quente, está enganado, são várias as opções desde ramen, sobremesas e até gelados. O Kapitan Ramen tem ainda outra novidade: é o novo espaço na Rua Alexandre Herculano, nas proximidades da Avenida da Liberdade, no qual também será possível desfrutar de todos estes pratos.​

Foto Taiyaki Ice Cream @Maria Mattos

A PROVAR

– Taiyaki Ice cream-um bolo típico japonês em formato de peixe com recheio de gelado.

– Ramen Mazesoba sem caldo, com karaage chicken, legumes e flocos de peixe (disponível também em versão vegetariana)

-Tsukemen, um ramen muito popular em Verão no Japão, é servido com caldo à parte e mergulhando a massa no caldo;

– Karaage Rice Bowl com karaage chicken, ovo marinado e legumes;

– Veggie Rice Bowl com tofu e legumes;

– Chashu Rice Bowl de arroz de chashu de porco, ovos e legumes.

MORADA

Kapitan Ramen Bar – Zona da Avenida da Liberdade

Rua Alexandre Herculano 17B, Lisboa

Contacto: (+351) 935 023 636

Kapitan Ramen Bistro – Bairro dos Anjos

Rua Jacinta Marto, 1A, Lisboa

Contactos (+351) 213 520 273

INSTAGRAM @kapitanramen FACEBOOK

Kapitan Ramen

O charme italiano no La Cosa Nostra Pasta & Pizzas Numa das vilas mais pitorescas do país, Cascais, há novos motivos para marcar um jantar. Com o encanto natural dos restaurantes típicos de gangster italianos, o La Costa Nostra Pastas & Pizzas serve iguarias altamente apuradas: as pizzas de inspiração napolitana com massa fermentada por 24h, e o molho de tomate artesanal. Um projecto de Daniela Azeredo e da chef Patrícia Jácome, que pretende levar ao centro histórico da vila uma experiência italiana como se em Itália estivesse. Obrigatória? A Spaghetti alla Carbonara, aqui preparado de acordo com a receita italiana, sem natas.

Foto Spaghetti alla Carbonara @Maria Mattos

A PROVAR – Spaghetti alla Carbonara – Pizza Al Mare – Tagliatelle al limoni

– Spaghetti alle Vongole

– Torta fredda al cioccolato e gelato

– Panna cotta basilico e pomodoro, com manjericão e geleia de tomate MORADA Rua Alexandre Herculano, 114 A 2750-284 Cascais CONTACTOS (+351) 211 573 528

Quem quer comer no Lobo Mau? A ementa do Lobo Mau, em Arroios, Lisboa, está nas mãos do chef Hugo Guerra, com pratos de inspirações diversas, da italiana à portuguesa, passando pela espanhola. Durante a happy hour, de Terça a Sexta-feira das 17h30 às 19h, há cocktails a €5, e a não perder está a bebida especial da casa com vinho tinto, vinho do Porto, limão e canela – chama-se Wolf Gang – mas também a sangria de pêssego, raramente vista. O difícil será escolher.

Foto Mexilhão com molho de cataplana e Presunto Pata Negra @Maria Mattos

A PROVAR

– Mexilhão com molho de cataplana

– Presunto Pata Negra

– Gnocchi com presunto crocante, com molho de abóbora e mascarpone

– Barriga de porco estaladiça

– Tataki da vazia

MORADA

Rua Pascoal de Melo, 71 A, 1000-232 Lisboa

CONTACTOS

(+351) 911 081 498 / [email protected]

INSTAGRAM Lobo Mau Restaurante FACEBOOK

Lobo Mau Restaurante

WEBSITE

Lobo Mau Restaurante

Tavola Calda. Das massas al dente às pizzas em forno a lenha É italiano da decoração à ementa, mas integra com gosto elementos da cozinha portuguesa. De Coimbra chegam as azeitonas, do Alentejo os vinhos, para acompanhar com as pizzas que saem do forno a lenha, ou as deliciosas massas confeccionadas no ponto. O Tavola Calda é o terceiro restaurante do grupo Lucca, atrás do Lucca e do La Finestra. A provar? As primeiras coisas, primeiro: antipasti em forma de bruschetta tomate-cereja e manjericão, para abrir o apetite para o que se segue.

Foto Bruschetta tomate-cereja e manjericão @Maria Mattos

A PROVAR

– Bruschetta tomate-cereja e manjericão

– Pizza Bari com tomate, mozzarella, anchovas e orégãos

– Pizza Corleone com tomate, mozzarella, atum, azeitonas, cebola e orégãos

– Pannacota

– Torta Tavola Calda

MORADA

Praça 25 de Abril 7, 1495-034 Algés

CONTACTOS

(+351) 214 115 466

FACEBOOK

Tavola Calda

WEBSITE

Tavola Calda

The Old House: celebrar o Oriente à mesa Há sete anos, o The Old House chegou ao Parque das Nações, em Lisboa, e trouxe na bagagem o melhor da culinária de Sichuan, província no sudoeste da China. Assinala o aniversário com uma iniciativa: a cada dez dias, um prato icónico por mesa ganhará 50% de desconto. De 11 a 20 de Julho, alguns pratos com desconto serão as gambas a vapor com noodles translúcidos ou o bao, tradicional pão chinês recheado com frango picado. É ir, comer e arriscar a sorte.

Foto Gambas a vapor com noodles translúcidos @Maria Mattos

A PROVAR

– Gambas a vapor com Noodles translúcidos

– Bao recheado com frango picado

MORADA

Rua Pimenta 9 | Parque das Nações, 1990-254 Lisboa

CONTACTOS

(+351) 218 969 075

INSTAGRAM

The Old House

WEBSITE

The Old House

La Mafia se Sienta a la Mesa. E nós também Se este restaurante não ganhar pelo nome, vai lá pela ementa. Combinando pratos de origem espanhola e iguarias únicas da região do sul como o licor Pedro Ximenez, com outros de origem italiana como ragú ou burrata da Puglia, torna-se um epicentro de explosão de sabores. Para o Verão, que ainda em Julho inaugura o segundo espaço – na Avenida Duque de Ávila 66, com 700 m2, esplanada e três salas privadas, os destaques são as combinações refrescantes, como a insalata de foie gras, com mistura de alface, foie gras, presunto de pato, nozes, cebola caramelizada, tomate repousado, lascas de Grana Padano e redução de Modena e mel.

Foto Insalata de foie gras @Maria Mattos

A PROVAR

– Insalata de foie gras

– Carpaccio de presa ibérica

– Risotto Mare e Monti

MORADA

La Mafia se Sienta a la Mesa – Parque das Nações

Rua do Bojador, 107, Lisboa

La Mafia se Sienta a la Mesa – Avenidas Novas

Av. Duque Ávila, 66, Lisboa

Contactos

(+351) 218 949 119

INSTAGRAM @lamafiapt WEBSITE

lamafia.pt

DESFRUTE TAMBÉM DA GASTRONOMIA A SUL Da tradição algarvia, à contemporaneidade: O Rústico Passou por cinco gerações e esteve aberto 30 anos: O Rústico é paragem obrigatória em Lagoa, no Algarve, entre B enagil e a Marinha. O chef Ricardo Santos e a sócia e esposa Ana Lopes reabriram O Rústico com produtos tradicionalmente algarvios, combinando-os com outros mais exóticos, que se materializam em pratos como tártaro de novilho Black Angus com cebolinho e molho de ostras ou ceviche de peixe branco com bata ta doce , ab acate e manga. As saladas são um must , e no Verão sabem ainda melhor.

Foto Salada de frango teriyaki @Maria Mattos

A PROVAR

– Salada de frango teriyaki

– Tiradito peruano de peixe

– Fettuccine de frutos do mar

– Flat Iron Steak

– Chuck Roll Beef

MORADA

Praia da Marinha, Estr. da Caramujeira 436X, 8400- 403 Lagoa

Contactos

(+351) 282 343 342

INSTAGRAM @orusticorestaurante WEBSITE

O Rústico

Kame Sushi Bar. Niguiris, gyosas, tacos e baos para todos Se há restaurantes que percorrem todas as iguarias da cozinha nipónica, o Kame Sushi Bar, em Portimão, é um deles. É que no restaurante de Rúben Costa há de tudo, sempre com a mais fresquíssima matéria-prima. Para celebrar o Verão e um ano de sucesso da casa, a ementa ganha novidades com o Prego Wagyu, servido no bao, pão oriental e o Mini Taco Sour, pratos que só pelo nome nos deixam a salivar.

Foto Empresário Rúben Costa @Maria Mattos

A PROVAR

– Mini Taco Sour

– Prego Wagyu

– Nigiri Atum com Foie Gras

– Poke Chirashi Sushi

– Tempura Ebi

MORADA

Rua do Mar Traseiras Ctt, Praia da Rocha, Portimão

Contactos

(+351) 960 496 170

INSTAGRAM @kamesushibar ​ FACEBOOK

Kamesushibar

Burger Ranch Lagoa. Ou o prazer de comer fast-food Nem sempre queremos um grande grau de elaboração à saída da praia, quando o assunto é comida. A dois minutos da Praia de Benagil e da Praia da Marinha, o novo Burger Ranch Lagoa, aberto pelo empresário Rúben Costa, promete uma coisa: um hambúrguer suculento e delicioso, que satisfaz toda a família. Excusado será dizer que há inúmeras combinações e que, para incrementar ainda mais o sabor, há a opção de adicionais, como bacon ou cebola frita, pagos à parte. Todos os menus vêm com batata frita e bebida, claro.

Foto Frango panado @Maria Mattos

A PROVAR

– Frango Panado

– Burger Gigante

– Hot Dog

– Burger Bacon & Queijo

MORADA

Estrada da Caramujeira 458X, Lagoa

Contactos

(+351) 962 598 523

INSTAGRAM @burgerranch.lagoa FACEBOOK

burgerranch.com

Churrasqueira do Vau: os prazeres do frango grelhado no Sul Há poucas coisas que melhor sabem e reúnem consenso num almoço de família como o frango assado. A Churrasqueira do Vau, a poucos passos da Praia do Vau, em Portimão, é a primeira do grupo especializado em churrasco feito no carvão. O segredo? Um molho que tem ingredientes que só Rúben Costa, proprietário, sabe o que contém, mas que faz as maravilhas dos comensais. Para comer na esplanada, saboreando os fins de tarde a sul, e terminar com uma sobremesa tradicional: da baba de camelo à mousse de chocolate.

Foto Frango assado no churrasco @Maria Mattos

A PROVAR

– Frango assado no churrasco

– Mousse de chocolate

– Doce da casa, com creme, biscoito e leite condensado

– Baba de camelo

MORADA

Ed. Coral do Vau Estrada do Vau Loja 1, Portimão

Contactos

(+351) 913 659 057

INSTAGRAM

@churrasqueiradovau FACEBOOK

Churrasqueira do Vau

Algarve com italiano à mesa: Amanti di Pizza e Pasta Ainda no Algarve, desta feita em Portimão, o Amanti di Pizza e Pasta acaba de lançar uma novidade na ementa: ravioli recheado com pêra e gorgonzola, coberto com molho de quatro queijos e amêndoas laminadas torradas. É outro projecto do empresário Rúben Costa, ao lado de Nuno de Jesus, onde há pizzas, massas ou risottos, sempre com ingredientes frescos e da região, trazendo para os pratos os sabores do mar.

Foto Ravioli recheado com pêra e gorgonzola @Maria Mattos

A PROVAR

– Ravioli recheado com pêra e gorgonzola

– Risotto de carabineiros

– Salada chèvre

– Salada Amanti

– Linguine nero, com lulas fritas, camarão, vieira

MORADA

Av. João Paulo II lote 16 Edifício Centro de Lazer o Cofre, Portimão

Contactos

(+351) 927 440 387

INSTAGRAM

@amanti_di_pizza_e_pasta FACEBOOK

Amanti di pizza e pasta

Frango assado à beira-mar: Churrasqueira de Monte Gordo Quem sai da praia de Monte Gordo, depois de um dia ao sol e cheio de mergulhos, não fica indiferente ao cheiro que vem dos grelhados no carvão da Churrasqueira de Monte Gordo, projecto dos empresários Sérgio Piscarreta e Rúben Costa. Além do clássico frango assado, há ainda costela de porco grelhada com molho barbecue no melhor estilo americano e Rib Eye, tudo acompanhado com batata frita, saladas de tomate, alface ou mista.

Foto Costela de porco grelhada @Maria Mattos

A PROVAR

– Costela de porco grelhada

– Rib Eye

– Frango assado

MORADA

R. Pedro Álvares Cabral 7, Frente ao Casino, 8900-447 Monte Gordo

Contactos

(+351) 964 972 040

INSTAGRAM @churrasqueirademontegordo FACEBOOK

Churrasqueira de Monte Gordo

