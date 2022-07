15 muertos en protestas contra la ONU en RDC

Entornointeligente.com /

Al menos 15 personas murieron desde el lunes en las protestas desatadas en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) contra la misión de paz de las Naciones Unidas en el país (Monusco), incluyendo 12 civiles y tres miembros de la misión, confirmó el Gobierno congoleño.

«En total, lamentamos desde ayer la muerte de 15 personas, incluyendo 12 civiles y 3 cascos azules (según la ONU se trató, no obstante, de un casco azul y dos policías militares), que fallecieron en (la ciudad de) Butembo», señaló en una rueda de prensa a última hora de este martes el portavoz del Gobierno y ministro de Prensa y Comunicación, Patrick Muyaya.

«En Butembo, contamos siete civiles. (También) 61 heridos que están repartidos en diferentes hospitales en la provincia de Kivu del Norte (noreste), principalmente en Goma (la capital provincial)», añadió el portavoz, según recogen medios locales.

Muyaya informó asimismo de que ya han comenzado las investigaciones sobre los hechos.

Según dijo a Efe el presidente de la sociedad civil de Goma, John Banyene, las movilizaciones empezaron el sábado y desembocaron el lunes en el asalto y saqueo de algunas de las instalaciones de la MONUSCO en la ciudad.

🇨🇩🇺🇳Según el jefe de policía de Butembo, tres cascos azules y siete civiles murieron en las protestas contra la ONU en el este de la República Democrática del Congo. pic.twitter.com/wtFnrnMAca

— ꑭ Otto Skorzeny (Vive Peligrosamente) 🇪🇸 ꑭ (@vive_skorzeny) July 26, 2022

Los manifestantes salieron a las calles para exigir la retirada de la misión onusiana -establecida más de dos décadas atrás- al acusarla de ineficiencia frente a la violencia que asola al este de la RDC, donde operan al menos 122 grupos rebeldes, según el Barómetro de la Seguridad de Kivu (KST, por sus siglas en inglés).

Three United Nations peacekeepers and at least 12 civilians were killed during a second day of violent anti-United Nations protests in the Democratic Republic of the Congo’s eastern cities of Goma and Butembo, authorities have said. #congo #UnitedNations #africa #wednesday #news pic.twitter.com/T3BeMnKBYf

— Voiceofnaija.ng (@voiceofnaijang) July 27, 2022

«Reitero que la misión está en la RDC por invitación del Gobierno para ayudar a proteger a los civiles y promover la estabilidad», declaró a los medios, por su lado, el jefe interino de la MONUSCO, Khassim Diagne.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, confirmó este martes en su rueda de prensa diaria en Nueva York la muerte en los disturbios de tres trabajadores de la organización: un militar y dos policías militares.

Según Haq, «cientos de personas» participaron en los ataques contra varias instalaciones de la organización, en particular contra la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Goma, donde fueron «repelidos» por guardias de seguridad.

La población construyó barricadas en diferentes puntos de la ciudad, además de encender hogueras frente a algunos de los edificios de la ONU, mientras gran parte de los trabajadores de la organización en la provincia tuvieron que ser evacuados.

El asalto se produjo después de que, a mediados de julio, el presidente del Senado congoleño (Cámara Alta), Modeste Bahati Lukwebo, acusara a la MONUSCO de no ser efectiva y exigiera su retirada.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y los ataques de los soldados del Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU, con unos 14.000 efectivos desplegados.

Según informó Muyaya este lunes, el proceso de repliegue de la MONUSCO «ya ha comenzado», después de que su mandato fuera renovado para un año más -pero con una reducción de su personal- por el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2021.

En este sentido, la misión retiró en enero de este año a sus efectivos de la provincia oriental de Tanganica tras la reducción de la actividad de los grupos armados en esa zona.

