15 médicos del Hospital Central de Maracay están bajo interrogatorio

LA PRENSA DE LARA | Agencias .-Unos 15 médicos del Hospital Central de Maracay, estado Aragua, están bajo régimen de interrogatorio y presentación preliminar ante las autoridades policiales y del poder judicial por las investigaciones contra las supuestas mafias hospitalarias.

El doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, calificó dicha medida como injusta, con la cual «en vez de proteger la integridad profesional de nuestros médicos más bien parecer que se está propiciando que se le ataque impunemente» , reseñó El Aragüeño.

«En nuestros hospitales y centros ambulatorios los pacientes y familiares tienen que llevar hasta 95 y 100% de todos los insumos, entonces ¿Qué van a vigilar esos supuestos inspectores de salud y esos comités de salud que nadie conoce? ¿Por qué se amenaza a los trabajadores de la salud? ¿Por qué se persigue a nuestros médicos?», expresó.

Acotó que en una asamblea realizada meses atrás se llegó a la conclusión de que quienes deben entregar los récipes a los pacientes son las autoridades del hospital, es decir la dirección médica.

Sin embargo esto no se cumple porque ellas no dan la cara y son los médicos que atienden las emergencias quienes deben afrontar al paciente, y al no haber nada con que atenderlos, son los propios enfermos y sus familiares los que exigen comprar los insumos o medicinas.

«No entendemos cómo hace apenas unos meses todo el personal de salud eran héroes por nuestro desempeño ante la pandemia del Covid-19 ahora nos premia con una disminución salarial evidente y que está dejando desprotegidos a todos nuestros hogares» , agregó.

