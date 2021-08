Sporting vence em Braga e lidera I Liga com Benfica

Entornointeligente.com / O Sporting venceu este sábado em casa do Sporting de Braga por 2-1, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos ‘leões’ liderarem a prova juntamente com o Benfica.

Um golo em cada parte, o primeiro de Jovane, aos 40 minutos, e o segundo de Pedro Gonçalves, aos 50, permitiram aos campeões nacionais chegarem a uma vantagem de dois golos, reduzida já aos 90+2, através do espanhol Abel Ruiz, numa altura em que o Sporting jogava reduzido a 10, depois da expulsão, com segundo amarelo, de Matheus Reis, aos 80.

Com esta vitória, o Sporting assume o comando da Liga, com seis pontos, os mesmos do Benfica, segundo, enquanto o Sporting de Braga ​​​​​​​segue em oitavo, com três pontos.

