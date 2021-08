Número de mortos no Haiti sobe para 227

Entornointeligente.com / Um forte sismo atingiu esta tarde o Haiti, tendo o número de mortos sido ao fim da tarde revisto para 227, dos 29 inicialmente avançados, segundo as autoridades locais..

“O balanço de mortos do terramoto subiu para 227, incluindo 158 no sul”, pero do epicentro do sismo, segundo um post no Twitter da agência de proteção civil local, que acrescenta que muitas centenas de pessoas estão feridas ou desaparecdas.

Um alerta de tsunami foi emitido após o terremoto, de magnitude 7,2, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Subscrever O terremoto ocorreu mais de 160 quilómetros a sudoeste da capital haitiana, Porto Príncipe, e a 10 quilómetros de profundidade, de acordo com o USGS, que considera “provável” que possa existir “um grande número de vítimas” e danos materiais “significativos”.

Algo que as autoridades haitianas já confirmaram. O sismo provocou o pânico entre as pessoas, sendo que muitas delas abandonaram as suas habitações, de acordo com a agência Efe em Porto Príncipe.

O terremoto foi registado às 8.29 horas locais (13.29 em Lisboa) e foi sentido também na República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola.

“Muitas casas foram destruídas, pessoas morreram e algumas estão no hospital”, disse à AFP Christella Saint Hilaire, que mora perto do epicentro. “Está toda a gente na rua agora e as réplicas continuam.” O abalo danificou escolas e casas na península sudoeste do Haiti, de acordo com imagens de testemunhas.

Recorde-se que em janeiro de 2010, o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7, que provocou cerca de 300 mil mortos.

