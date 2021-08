Exclusivo Quem quer desafiar o campeão inglês? Há três rivais de olho no trono

Entornointeligente.com / A cerca de dez quilómetros do local onde se disputou o primeiro jogo de futebol com regras definidas em 1864, o recém-promovido Brentford recebe esta sexta-feira os vizinhos do Arsenal (20 horas, Sport TV2) naquele que será o pontapé de saída da 30.ª edição de Premier League, prova em que as “abelhas” londrinas se estreiam, uma vez que há 74 anos que não estavam no primeiro escalão. Começa assim com um dos muitos dérbis da capital (há seis equipas de Londres) aquela que muitos consideram a liga mais espectacular do mundo, que vai contar com dois treinadores portugueses (Nuno Espírito Santo e Bruno Lage) e, pelo menos para já (o mercado só encerra a 31 de agosto), 22 jogadores portugueses.

Depois de uma temporada em que conquistou o seu sétimo título (quinto na última década) com alguma facilidade, o Manchester City vai partir, uma vez mais, como o grande candidato à vitória final, mesmo que tenha sofrido grandes desilusões nas duas últimas partidas oficiais que realizou – terminou a época passada a falhar o grande objetivo de ganhar pela primeira vez a Liga dos Campeões, ao cair na final frente ao Chelsea, e começou esta a deixar fugir a Community Shield para o Leicester.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão com ? Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com