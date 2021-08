El envidioso

A nadie en el vecindario le podía ir bien, ganarse la lotería o conseguir un buen partido para salir de la pobreza, porque a Fermín eso le hervía la sangre, pero de envidia. Siempre se la pasaba aparentando lo que no era y viendo cómo podía hacerle la vida de cuadritos a los demás.

Así fue desde pequeño. Era un sentimiento que sabía esconder muy bien, porque ante la gente se pintaba como buena gente y hasta voluntarioso. El único que conocía sus verdaderos sentimientos era Adalberto, su hermano menor, quien le descubrió sus sentimientos malévolos cuando en abril de 2001 le malogró el matrimonio a su prima Andrea, de 24 años, con un rico industrial italiano que viajó de Europa a América con toda la intención de hacerla su esposa. Esta es su historia.

En enero de 2001 Andrea viajó a Venecia, Italia, invitada por unos amigos de la universidad que tenían unos parientes en Oriago de Mira, una comunidad pintoresca en ese país donde se podía beber buen vino y comer una deliciosa pizza artesanal. En su primer día en Italia, Franchesca y Piero invitaron a Andrea a un coctel en un restaurante al aire libre, al cual asistió también Franco, un hombre muy adinerado, con inversiones en Italia, Londres, Francia y España. Fue amor a primera vista desde que el empresario vio a Andrea entrar al restaurante con su piel morena, cabello rizado y una figura como la de Sofía Vergara. Ella también quedó encantada con la personalidad del Don, de tez blanca, ojos azules y cuerpo como el de Cristiano Ronaldo, pese a sus 56 años.

La intención de Franchesca y Piero era empatar a Andrea y a Franco, quien había enviudado hace 4 años, tras un accidente automovilístico en el que perdió la vida su esposa. El romance fue viento en popa en Italia. Los tórtolos se la pasaban paseando por los canales o puentes de Venecia, construidos en la era del dictador italiano Benito Mussolini. Llegó el día en que Andrea tenía que regresar a Panamá. El mismo Franco la trasladó en su exclusivo Ferrari negro al aeropuerto de Venecia, donde le estampo un beso antes de verla alejarse por la terminal aérea.

En Panamá mantuvieron de forma virtual la relación y él decidió ocuparse de sus necesidades económicas con la promesa de viajar a Panamá para casarse con ella y luego llevársela a vivir a Italia. Con el dinero que le enviaba Franco, Andrea se deshizo de los trapitos viejos y gastados y usaba ropa de marca y buenos perfumes. Un día decidió presumir y visitó a su tía Marta la mamá de Fermín, quien la reparó de inmediato y se peló los ojos pero de envidia.

‘Me voy a casar tía y me iré a vivir a Italia con un hombre millonario y guapo’—‘Mira esta como inventa, ya quisiera ella que eso ocurriera, jajajaja, le susurro Fermín a su hermano Adalberto.

Un 15 de agosto cuando la ciudad capital celebraba un año más de la fundación Panamá Viejo y la inauguración del Canal, Andrea se emperipollo y partió como a las 3 de la tarde al Aeropuerto de Tocumen a recibir a su futuro esposo. La boda se tenía que realizar lo más pronto posible porque Franco tenía que viajar a Londres el 25 de agosto y quería que Andrea lo acompañara al evento empresarial.

Andrea se emocionó cuando vio a Franco salir con las maletas por el nivel 100 (arribo de pasajeros) del Aeropuerto de Tocumen. Seguramente su ajuar de novia y presentes para la familia de ella traía en el equipaje su enamorado. Se hospedaron en un hotel cinco estrellas de la ciudad capital, alejados del bullicio por solicitud de su prometido. La noche fue larga y romántica. Al día siguiente Andrea or gullosa lucía a su futuro esposo.

La última visita la realizó en la casa de su tía Marta. Cuando Fermín la vio llegar con semejante hombre quedó perplejo y se percató que era verdad lo del novio millonario de su prima. La envidia se le reflejaba en la mirada.

Pasaron los días y ya casi estaba todo listo para la boda. Lo que no sabía Andrea, era que Fermín tenía planeado impedir su matrimonio. Un día antes de la boda la familia de Andrea le organizó una despedida de soltera. En un momento de la fiesta cuando Andrea se retiró para ir al super a comprar más picadas, Fermín se acercó a Franco y le dijo que cómo se iba a casar con una mujer que había pasado por las manos de casi todos los hombres del barrio y que había abortado 4 chiquillos, para rematar le mostró fotos de su prima cuando trabajaba como bailarina exótica-porno en un bar de mala muerte en Calidonia. Al rato Andrea regresó y no vio a Franco, preguntó por él a su primo Fermín, quien le dijo no le había visto– “ni idea de dónde se metió”. Franco, a los dos días tomó un vuelo directo a su natal Italia y eliminó todos los números de contacto con Andrea

