Alerta de tsunami após forte terremoto no Haiti

Um alerta de tsunami foi emitido este sábado, depois de um terremoto de magnitude 7,2 na escala de Richter que atingiu o Haiti, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto ocorreu mais de 160 quilómetros a sudoeste da capital haitiana, Porto Príncipe, e a 10 quilómetros de profundidade, de acordo com o USGS, que considera “provável” que possa existir “um grande número de vítimas” e danos materiais “significativos”.

Algo que as autoridades haitianas já confirmaram. “Há mortos, mas ainda não tenho um número exato”, disse à AFP Jerry Chandler, diretor de proteção civil do Haiti. “Ainda estamos receber informações”, acrescentou, revelando que o centro de operações de emergência do país foi ativado e o primeiro-ministro Ariel Henry já se dirigiu para lá.

Subscrever Refira-se o sismo provocou o pânico entre as pessoas, sendo que muitas delas abandonaram as suas habitações, de acordo com a agência Efe em Porto Príncipe.

O terremoto foi registado às 8.29 horas locais (13.29 em Lisboa) e foi sentido também na República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola.

Recorde-se que em janeiro de 2010, o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7, que provocou cerca de 300 mil mortos.

