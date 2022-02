Um trailer para todos governar — O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder revela primeiras imagens

Entornointeligente.com / Será a série mais cara de sempre, um investimento de cerca de 409 milhões de euros só para a primeira temporada, e é decididamente uma das mais aguardadas do ano — O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder chegará à Amazon em Setembro e o secretismo que a envolve começa a dissipar-se com o primeiro teaser trailer a ser estreado no muito visto intervalo do Super Bowl nos EUA. É um minuto cheio de imagens condensadas em acção e de tom épico, evidenciando os valores de produção envolvidos. Em poucas horas e até à publicação desta notícia já foi visto mais de 3,9 milhões de vezes no YouTube.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder passa-se, como o trailer transmite logo à cabeça, “antes do rei, antes da irmandade, antes do anel” e quer ser “uma nova lenda”. A série situa-se na Segunda Era do universo criado por J.R.R. Tolkien para a literatura fantástica mais influente do último século, e será a primeira representação audiovisual dessa etapa em que são forjados os famosos anéis, centrais para a fábula de Tolkien. No trailer cumpre-se a promessa feita há semanas pela produção de juntar novas personagens e velhos conhecidos dos filmes de Peter Jackson como Galadriel (interpretada por Morfydd Clark em pleno alpinismo) e Elrond (Robert Aramayo); entre as personagens criadas para a série estão Disa (Sophia Nomvete) e Arondir (Ismael Cruz Córdova). Há também o rosto luminoso de precursores dos Hobbits, desta feita uma Harfoot interpreta por Markella Kavenagh, e um troll para todos assustar.

A estreia está agendada para 2 de Setembro deste ano, após cinco anos de produção , e será uma produção da nova era do streaming com timings de velha televisão: cada semana, novo episódio.

Não é ainda conhecida a estrutura oficial da série, mas a Amazon Prime Video descreve-a como um “drama com várias temporadas” — o orçamento envolvido é apenas uma gota de água na filmagem e efeitos visuais de várias temporadas de ambiciosa fantasia televisiva. Ainda assim, a revista Hollywood Reporter dá como certo que estão planeadas cinco temporadas e 50 horas de televisão.

Os showrunners da série são J.D.Payne & Patrick McKay e o elenco é composto por nomes como Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

A Amazon situa assim a sua grande aposta de 2022 (e a sua grande cartada na luta pela liderança entre as plataformas de streaming cada vez mais proeminentes): “Este drama épico desenrola-se milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de J.R.R Tolkien, e levará os espectadores até uma Era onde os grandes poderes foram forjados, Reinos se elevaram em glória e caíram em ruína, heróis improváveis foram testados, esperanças foram tecidas pelos melhores fios e um dos maiores vilões que alguma vez emergiu da pena de Tolkein ameaça cobrir o Mundo de Escuridão. Com início num tempo de relativa paz, a série segue um conjunto de personagens, tanto familiares como novas, à medida que se confrontam com o tão temido ressurgimento do mal na Terra Média. Dos vales mais escuros e profundos das Montanhas Nebulosas, às florestas majestosas de Lindon, às paisagens de cortar a respiração do Reino de Númenor, até aos limites mais longínquos do mapa, estes Reinos e personagens irão traçar um legado que perdurará muito depois de partirem”.

