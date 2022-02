Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Suspeito de matar palmeirense em briga após final do Mundial se entrega à polícia Emerson Ricardo Fiamenghi é corintiano e síndico do prédio em que morava a vítima, o advogado Celso Wanzo, de 58 anos. Ele deu socos na vítima, que não resistiu aos ferimentos. Emerson havia sido preso e solto após pagar fiança. Por Heloísa Casonato, g1 Rio Preto e Araçatuba

14/02/2022 07h02 Atualizado 14/02/2022

1 de 5 Palmeirense Celso Wanzo (à esquerda) morreu ao ser agredido em briga após Mundial de Clubes e o suspeito preso, o síndico do condomínio em Rio Preto Emerson Ricardo Fiamenghi — Foto: Reprodução Palmeirense Celso Wanzo (à esquerda) morreu ao ser agredido em briga após Mundial de Clubes e o suspeito preso, o síndico do condomínio em Rio Preto Emerson Ricardo Fiamenghi — Foto: Reprodução

O suspeito de matar um torcedor palmeirense em briga após a final do Mundial de Clubes , neste sábado (12), se entregou à polícia depois que a Justiça decretou, neste domingo (13), a prisão preventiva dele . O crime aconteceu em um condomínio em São José do Rio Preto , interior de São Paulo.

O suspeito é o corintiano Emerson Ricardo Fiamenghi, gerente administrativo e financeiro de uma empresa e síndico do prédio onde a vítima morava.

2 de 5 Emerson Ricardo Fiamenghi, suspeito de agredir e matar em Rio Preto (SP) o advogado Celso Wanzo, torcedor do Palmeiras, em briga após final do Mundial — Foto: Reprodução Emerson Ricardo Fiamenghi, suspeito de agredir e matar em Rio Preto (SP) o advogado Celso Wanzo, torcedor do Palmeiras, em briga após final do Mundial — Foto: Reprodução

Emerson se entregou na Central de Flagrantes de Rio Preto e foi transferido para a delegacia da Deic. O suspeito deve ser levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.

O g1 e a TV TEM entraram em contato com a defesa de Emerson, que informou que iria se pronunciar em breve, mas não havia feito até a última atualização desta reportagem.

3 de 5 Advogado Celso Wanzo morreu em Rio Preto após ser agredido em discussão por jogo de futebol — Foto: Arquivo pessoal Advogado Celso Wanzo morreu em Rio Preto após ser agredido em discussão por jogo de futebol — Foto: Arquivo pessoal

Emerson chegou a ser preso em flagrante, ainda no sábado, pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado, já que o caso foi inicialmente registrado como lesão corporal de natureza grave. Naquele momento, Celso ainda estava vivo.

Após a morte da vítima no hospital, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. A juíza Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira entendeu que “tais fatos demonstram o alto grau de periculosidade e insensibilidade do autuado, o que impõe a prisão como necessária e adequada à garantia da ordem pública, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

Justiça decreta prisão preventiva de agente penitenciário após morte de palmeirense

Na decisão, a juíza também pontuou que a vítima morreu em decorrência das lesões, com pena que varia de quatro a 12 anos de prisão, e o crime foi praticado por motivo fútil, o que impossibilita o arbitramento de fiança.

O corpo de Celso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o velório deve ocorrer na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com a funerária, o corpo do advogado será cremado.

4 de 5 Celso Wanzo, torcedor do Palmeiras, morreu após ser agredido em Rio Preto (SP) — Foto: Arquivo pessoal Celso Wanzo, torcedor do Palmeiras, morreu após ser agredido em Rio Preto (SP) — Foto: Arquivo pessoal

Morte na capital paulista

Outro torcedor do Palmeiras morreu na capital paulista neste sábado (12), após briga. O agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Jr., suspeito do crime após a derrota do time no Mundial de Clubes, foi preso. Em depoimento à polícia, ele afirmou ter atirado “em legítima defesa”.

Morre homem baleado durante confusão entre torcedores na Arena Palmeiras

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. De acordo com o delegado Maurício Freire, da Divisão de Operações Especiais, José que disse foi cercado por torcedores e que, apesar de ter dito a eles que também é palmeirense, teve o celular arrancado das mãos.

O agente então teria corrido e mostrado algumas vezes que estava armado. Segundo o depoimento, José diz só ter atirado quando foi atacado pelos torcedores que o perseguiam.

Segundo o delegado afirmou em entrevista coletiva, foi identificada uma quadrilha de roubo de celulares nas imediações do estádio e outros torcedores realmente foram atrás do suspeito. O agente penitenciário tem porte e posse de arma.

5 de 5 Policiais soltam bombas de efeito moral nos arredores do Allianz Parque após fim do jogo em que Palmeiras perdeu para o Chelsea — Foto: TV Globo Policiais soltam bombas de efeito moral nos arredores do Allianz Parque após fim do jogo em que Palmeiras perdeu para o Chelsea — Foto: TV Globo

