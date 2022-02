Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Sisu: UFRJ, UFF, Rural e UniRio selecionam alunos pelo sistema; veja critérios Veja lista com outras 13 instituições no RJ cujas vagas para alunos são preenchidas por meio do Sisu. Por g1 Rio

15/02/2022 00h01 Atualizado 15/02/2022

1 de 1 Sisu abre inscrições — Foto: Reprodução Sisu abre inscrições — Foto: Reprodução

Abrem nesta terça-feira (15) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022, na página oficial do programa . No Rio de Janeiro, 17 instituições públicas de ensino (veja a lista mais abaixo) fazem a seleção de estudantes via Sisu .

Vale lembrar que os candidatos terão até sexta-feira (18) para fazer a inscrição (confira o cronograma mais abaixo) .

O processo aberto em todo o país leva considera as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar estudantes que buscam vagas em instituições públicas. Além de ter feito o Enem , o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do Sisu .

COMO FUNCIONA O SISU : 9 pontos que o candidato precisa saber para se inscrever VOLTA ÀS AULAS: perguntas e respostas sobre a retomada

E, ainda, o candidato não pode ter participado da edição como “treineiro”, situação de alunos que não terminaram o ensino médio. No dia 9 de fevereiro, o Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas da edição de 2021 do exame.

Cronograma do Sisu

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro. Resultado da chamada única: 22 de fevereiro. Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março. Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março. Resultados da lista de espera: a partir de 10 de março.

UFRJ

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está oferecendo 5.223 vagas . E os critérios para se inscrever na instituição são:

Ter o ensino médio completo; Ter feito as provas Enem ; Fazer a inscrição no Sisu .

A relação de cursos, vagas e turnos para o primeiro semestre de 2022 está disponível neste link.

UFF

A Universidade Federal Fluminense (UFF), que terá 4.898 vagas disponíveis , informa o seguinte sobre a inscrição pelo Sis u :

O candidato deve ter prestado o E nem versão 2021; Ter obtido nota acima de zero em redação (do exame).

Mais informações sobre a inscrição na UFF estão neste link.

UFRRJ (Rural)

No site da UFRRJ não há informações sobre a inscrição via Sisu .

Entretanto, neste link , do próprio sistema, é possível checar cursos, vagas e reserva de vagas de ações afirmativas na universidade.

UniRio

Na UniRio, estão disponíveis 1.352 vagas , em 38 cursos, e que de acordo com a instituição serão preenchidas com base nos resultados do Enem de 2021.

A universidade prevê que a divulgação da chamada regular está prevista para o dia 22 de fevereiro. E os pedidos de matrícula vão ocorrer entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março.

Mais informações sobre o Sisu na instituição de ensino estão disponíveis neste link.

Lista de instituições no RJ que usam o Sisu

Colégio Pedro II (vagas para licenciatura) Cefet/RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Ence – Escola Nacional de Ciências Estatísticas Faeterj Caxias – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Faeterj Paracambi – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Faeterj Petrópolis – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Faeterj-Rio – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota IF Fluminense – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio De Janeiro Isepam – Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert Iserj – Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro Uenf – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro Uezo – Centro Universitário Estadual da Zona Oeste UFF – Universidade Federal Fluminense UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UniRio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com