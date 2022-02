Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Sisu 2022: inscrições são abertas Candidatos precisam ficar atentos ao número de vagas e às regras do processo seletivo de cada universidade. Prazo de inscrições termina na sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Por G1

15/02/2022 00h00 Atualizado 15/02/2022

1 de 1 Sisu 2022 abre consulta de vagas — Foto: Reprodução Sisu 2022 abre consulta de vagas — Foto: Reprodução

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) de 2022 foram abertas nesta terça-feira (15), na página oficial do programa . Os candidatos terão até sexta-feira (18) para fazer a inscrição. (veja calendário mais abaixo) .

O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do Sisu .

O candidato não pode ter feito o Enem como “treineiro”, como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio . No dia 9 de fevereiro, o Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas da edição de 2021 do exame .

Escolha do curso

Inscrição: É feita exclusivamente pela internet, sem a cobrança de taxa . Prazo: O sistema fica aberto de forma ininterrupta durante o período de inscrição. Mudança: É permitido ao candidato, durante o período de inscrição, mudar as suas opções de curso quantas vezes julgar conveniente. Apenas será considerada válida a última inscrição confirmada. Comprovante: Ao finalizar a inscrição, o sistema possibilita ao candidato imprimir seu comprovante .

Documentos

Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa concluir seu login clicando no botão “Entrar com gov.br” disponível na página do Sisu.

É preciso, no entanto, ficar atento aos documentos exigidos pelas instituições para efetivar a matrícula, em caso de aprovação. Essa informação estará disponível no sistema, no momento de sua inscrição.

Cronograma do Sisu

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro Resultado da chamada única: 22 de fevereiro Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março Resultados da lista de espera: a partir de 10 de março

