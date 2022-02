¿Qué tanto afectará el polvo del Sahara que se aproxima?

Entornointeligente.com / No hay que temer. El polvo del Sahara que a partir del próximo miércoles estará tocando suelo dominicano no representa peligro para la salud. Así lo explica la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, quien indicó que la concentración de polvo que se espera en los próximos dias será “minima” y no debería causar ningún efecto en la población.

“Estamos hablando de una concentración de polvo de Sahara inferiores a 15 micrones por metro cúbico, eso es una concentración mínima. Para que una concentración sea importante tiene que superar los 100 micrones por metro cubico”, comentó Ceballos al ser consultada por periodistas de Listín Diario.

La presencia del polvo, que está siendo arrastrado por los vientos alisios desde África, no requiere de ninguna alerta para la población. Además, se tiene en la mira un sistema frontal al norte del país que se prevé provocará lluvias en los próximos días, lo que inhibirá el efecto que puedan tener las partículas .

“Cuando tenemos concentraciones de polvo del Sahara tiende a inhibirse la formación de nubes, se pone seco el ambiente. Sin embargo, esta vez no van a afectar la posibilidad de lluvias”, detalló Ceballos.

Anomalía

Las nubes de polvo son más frecuentes entre julio y agosto , por lo que tener concentraciones en febrero “llama la atención” , no obstante, esta situación se da porque los vientos alisios “están bastante fuertes”, indicó Ceballos.

