País tem mais de 120 concursos públicos abertos para preencher 20 mil vagas Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. No Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde seleciona 4 mil profissionais para vagas temporárias. Por g1

14/02/2022 06h00 Atualizado 14/02/2022

Pelo menos 123 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (14) e reúnem mais de 20 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

CONFIRA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS

Além das vagas já abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concursos com o maior número de vagas, destaque para o da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (AM), com 2 mil vagas . No Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde seleciona 4 mil profissionais para vagas temporárias .

Nesta segunda-feira, pelo menos dez órgãos abrem o prazo de inscrições para 1,8 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Veja abaixo as informações de cada concurso:

Aeronáutica

Inscrições: até 17/03/2022 243 vagas Cargo de nível médio e superior Veja o edital

Marinha

Inscrições: até 24/03/2022 960 vagas Salário de até R$ 1.303,90 Cargo de nível médio Veja o edital

Conselho Regional de Educação Física 16ª Região (RN)

Inscrições: até 13/03/2022 2 vagas Salário de até R$ 2.500,00 Cargo de nível médio e superior Veja o edital

Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas

Inscrições: até 14/03/2022 210 vagas Salário de até R$ 23.548,96 Cargo de nível médio e superior Veja o edital

Delegacia Geral da Polícia Civil (GO)

Inscrições: até 24/02/2022 6 vagas Salário de até R$ 4.665,82 Cargo de nível superior Veja o edital

Prefeitura Municipal de Cajamar (SP)

Inscrições: até 11/03/2022 52 vagas Salário de até R$ 23,46 hora/aula Cargo de nível superior Veja o edital

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Inscrições: até 02/03/2022 1 vaga Salário de até R$ 2.446,96 Cargo de nível médio Veja o edital

Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SP)

Inscrições: até 11/03/2022 5 vagas Salário de até R$ 3.084,37 Cargo de nível médio, técnico e superior Veja o edital

Prefeitura Municipal de Viamão (RS)

Inscrições: até 21/03/2022 370 vagas Salário de até R$ 9.084,60 Cargo de nível fundamental, médio e superior Veja o edital

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio (MG)

Inscrições: até 23/02/2022 11 vagas Salário de até R$ 1.550,00 Cargo de nível médio Veja o edital

