Paes afirma que Prefeitura do Rio irá acabar com a concessão do BRT e projeta melhora só em 2023 Ao ser entrevistado no programa Roda Viva desta segunda-feira (14), o prefeito disse que 'caducidade' do sistema de transporte será decretada nos próximos dias. Por g1 Rio

14/02/2022 22h55 Atualizado 14/02/2022

1 de 2 Passageiros andam do lado de fora do BRT lotado — Foto: Marcos Serra Lima/G1 Passageiros andam do lado de fora do BRT lotado — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Durante entrevista no programa Roda Viva, nesta segunda-feira (14), o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse que nos próximos dias a administração municipal vai decretar a “caducidade” do BRT , ou seja, encerrar a concessão do sistema de ônibus articulados. O prefeito também projetou uma percepção de melhora no sistema só em 2023.

“Nos próximos dias, a gente está decretando a caducidade do BRT. Estamos acabando com a concessão do BRT. E é óbvio que isso,depois, com o tempo, você vai ter um ajuste de contas. Os empresários provavelmente vão dizer que o reajuste das passagens de ônibus não acontecem desde 2017, 2018, sei lá. A prefeitura vai dizer que gastou R$ 80 milhões, aqui. Isso vai, provavelmente, gerar um debate”, disse Paes.

Em março de 2021, a precariedade no serviço que transporta milhares de cariocas diariamente levou o município a determinar a intervenção temporária no serviço de ônibus.

Depois, em setembro do mesmo ano, a intervenção foi prorrogada por mais seis meses com a justificativa de que a Secretaria Municipal de Transportes – e outros órgãos – estava “trabalhando no planejamento da operação para melhor atendimento à população”.

2 de 2 Fila para embarcar no BRT em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo Fila para embarcar no BRT em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo

No Roda Viva, Paes emendou falando sobre as complexidades de licitar o sistema de ônibus, comparando com outras áreas da gestão municipal, como Saúde e Obras. Segundo ele, no caso dos coletivos o problema não se resume a orçamento e frisou que a solução é lenta.

VÍDEO: Imagens mostram passageiros do BRT pegando ‘carona’ em guincho, na Zona Oeste do Rio

“O que eu não posso fazer é deixar a população sofrendo. Já é lento o processo licitatório, de compra, já tem toda uma crise institucional, reputacional. (…) No caso dos ônibus, não é isso [falta de dinheiro]. Você tem uma concessão complexa, difícil de operar. Então, é uma solução lenta “, afirmou Paes.

O prefeito também disse que a prefeitura vai “consertar” o BRT. Entretanto, segundo Paes, a questão só deverá ser sanada em 2023.

“Eu diria que só lá pra 2023 que a gente vai começar a perceber uma melhora no sistema do BRT. É um sofrimento absurdo, eu não gostaria de colocar isso para a população da cidade, mas eu vou cumprir com aquilo que disse na campanha: vou recuperar o sistema.”

