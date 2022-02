Os jovens CEO da democracia

Entornointeligente.com / A renovação de talento é determinante para o progresso, nas empresas ou no setor público. Sem desmerecer o papel dos mais velhos, fontes únicas de sabedoria com lugar nas organizações, os mais jovens refrescam o pensamento, questionam as estruturas instaladas e bafientas, inovam e tiram a comunidade da zona de conforto. Na última sexta-feira, ouvi António Horta Osório, gestor português e um dos melhores banqueiros do mundo, afirmar que “as pessoas não se devem autoperpetuar num cargo, não é bom para as pessoas nem para as organizações”. Falava deste tema a propósito da sua carreira e da forma como se desafiou a si próprio, “planeando sempre” e arriscando mudar.

“Aos 30 anos, tinha o plano de ser CEO de um banco de investimento em Portugal.” E chegou lá, até um ano antes, aos 29. Para o gestor, que acaba de receber o título de doutor honoris causa da Universidade Católica Portuguesa, há três valores na vida e na carreira para ter êxito: “A importância de ter objetivos com ambição, a importância de planear e a importância do trabalho e da dedicação.” Revejo-me nestes princípios e decidi partilhá-los aqui hoje como inspiração para os leitores, inclusive para os jovens e para aqueles que chegaram a deputados e que, em breve e pela primeira vez, vão sentar-se no hemiciclo.

São novos, têm menos de 30 anos. Não são CEO de um banco, mas podem ser, cada um deles à sua maneira, CEO da democracia, dando o exemplo, com empenho, dedicação, planeamento, objetivos e ambição. Conheça-os hoje. Cada um na sua família política, da extrema-esquerda à extrema-direita, tem a oportunidade de contribuir para um país melhor, mas não só. Podem e devem atrair outros jovens portugueses para a política pelos bons motivos, ou seja, não apenas para conseguir um “tacho” ou serem conhecidos. Na casa da democracia, vão encontrar os dinossauros, os barões, os vaidosos ou humildes e não terão vida fácil, mas, e voltando às palavras do CR7 da banca, lembrem-se de que “aprendemos mais com as nossas derrotas do que com as nossas vitórias” e é preciso “aprender com os erros e não nos levarmos demasiado a sério”.

