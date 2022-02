Los Angeles Rams batem Cincinatti Bengals e conquistam 56.º Super Bowl

Entornointeligente.com / Os Los Angeles Rams conquistaram no domingo, em casa, a 56.ª edição do Super Bowl , a final da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), ao vencerem os Cincinnati Bengals por 23-20.

No SoFi Stadium, em Los Angeles, os Rams, que ao intervalo já venciam por 13-10, conquistaram o seu segundo título, depois de um primeiro quando estavam sediados em St. Louis, em 2000. Perderam como LA Rams em 1980 e 2019 e como St. Louis Rams em 2002.

Por seu lado, os Bengals sofreram o terceiro desaire em três presenças no Super Bowl, depois de duas derrotas face aos San Francisco 49ers, em 1982 e 1989.

Cooper Kupp, dos Los Angeles Rams, foi eleito o jogador mais valioso (MVP, na sigla em inglês) do Super Bowl, tendo completado dois touchdowns decisivos para o resultado do jogo.

Kupp, de 28 anos, agradeceu à “equipa perfeita”. “Estou tão orgulhoso desta equipa, da forma como nos preparamos, nos amamos e confiamos uns nos outros. Sou tão grato pelas pessoas que tenho ao meu redor, pelos treinadores, pela minha família”, disse aos jornalistas ao receber o prémio de MVP.

SUPER BOWL MVP: COOPER KUPP pic.twitter.com/a56985A651

— NFL (@NFL) February 14, 2022 Com esta vitória, os Los Angeles Rams juntam-se aos Tampa Bay Buccaneers, campeões no ano passado , como as únicas equipas a vencerem o Super Bowl em casa.

Mais de 70 mil espectadores assistiram ao jogo no estádio. No ano passado, o Super Bowl decorreu em Tampa e a lotação foi limitada a 25 mil espectadores devido à pandemia de covid-19 .

