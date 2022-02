La Agencia Mundial Antidopaje, “decepcionada” por el fallo del caso Valieva

Entornointeligente.com / L a Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se mostró “decepcionada” por la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) de confirmar el levantamiento de la suspensión provisional de Kamila Valieva para que, a pesar de dar positivo en un control antidopaje en diciembre, puede seguir compitiendo en los Juegos de Pekín.

La AMA, junto al Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Patinaje, había presuntado un recurso ante la decisión del Comité Disciplinario de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) de levantar la suspensión provisional a Kalieva.

“La AMA está decepcionada por el fallo de de la División Ad Hoc del TAS. Si bien la AMA no ha recibido el laudo razonado, parece que el panel del TAS decidió no aplicar los términos del Código, que no permite excepciones específicas en relación con las suspensiones provisionales obligatorias para las “personas protegidas”, incluidos los menores”, apunta la AMA en un comunicado.

“Con respecto al análisis de la muestra del deportista, la AMA siempre espera que las Organizaciones Antidopaje se comuniquen con los laboratorios para garantizar que aceleran el análisis de las muestras para que los resultados se reciban antes de que los deportistas viajen o compitan en un evento importante, como los Juegos Olímpicos o Paralímpicos y, en su caso, realizar la gestión de resultados de los casos relacionados con dichos deportistas”, prosigue el comunciado.

Según la información recibida por la AMA, la muestra en este caso no fue marcada por RUSADA como una muestra prioritaria cuando fue recibida por el laboratorio antidopaje en Estocolmo . Esto significaba que el laboratorio no sabía acelerar el análisis de esta muestra.

“Según los términos del Código, cuando un menor está involucrado en un caso de antidopaje, existe el requisito de investigar al personal de apoyo de ese atleta. RUSADA ya ha indicado que ha iniciado ese proceso. Además, e l Departamento de Inteligencia e Investigaciones independiente de la AMA lo investigará “, concluye el comunicado.

