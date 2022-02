Inter vs. Liverpool: ¿qué canal transmite la Champions League EN VIVO?

Entornointeligente.com / Comienzan los octavos de final de la Champions League y el cruce entre Inter vs. Liverpool promete ser de los más competitivos. Se enfrentan desde las 3.00 p. m. (hora peruana) del miércoles 16 de febrero.

Por la máxima competición de clubes a nivel europeo, ambos equipos se midieron en 2008 a doble partido. La supremacía es de los reds, ya que ganaron ambos encuentros con tres goles a favor en total. El club de Milán no pudo marcar entonces a pesar de tener a Zlatan Ibrahimović como su delantero centro.

PUEDES VER: ¡Precaución máxima! Jurgen Klopp explicó ausencia de Luis Díaz: “No queríamos arriesgarlo” Inter vs. Liverpool: ficha del partido Partido Inter vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN ¿A qué hora juega Inter vs. Liverpool? En Giuseppe Meazza, Inter vs. Liverpool se enfrentan desde las 3.00 p. m. (hora peruana). En algunos países de la región, sin embargo, el horario es diferente:

Argentina: 5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m. ¿Qué canal transmite el partido Inter vs. Liverpool? La cadena que tiene los derechos de transmisión del Inter vs. Liverpool es ESPN Sur (es decir, para América del Sur).

¿Dónde ver Inter vs. Liverpool EN VIVO ONLINE GRATIS? De no contar con los canales de la transmisión oficial, puedes conectarte al MINUTO A MINUTO que realizará La República Deportes.

Inter vs. Liverpool: alineaciones probables Inter de Milán: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoglu, Perišić; Dzeko y Martínez Liverpool FC: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Firmino y Mané. PUEDES VER: Alexis Sánchez tras sus últimas actuaciones: “Si no juego soy como un león enjaulado” ¿Dónde se jugará el partido Inter vs. Liverpool? El partido se jugará en el Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro. Se trata de un recinto deportivo situado en la ciudad de Milán, Italia, en el barrio de San Siro. Allí disputan sus partidos como locales tanto el A.C. Milan como el F.C. Internazionale, ambos históricos rivales de la ciudad.

Lo más visto de Deportes Brilla en la Bicolor, pero es suplente en su equipo: ¿qué pasa con André Carrillo? Prensa internacional se rinde ante el ‘taquito’ de Luis Advíncula frente a Colón de Santa Fe Robert Malca, reconocido periodista deportivo, falleció la noche del 12 de febrero Lo más visto de La República Reventó el Pozo millonario de la Tinka: afortunado se lleva más de S/ 7 millones Clases presenciales en Perú: cuándo iniciarán y cuál es el calendario del Año Escolar 2022 Maricarmen Marín se toma tierna foto junto a su hija: “Amo tu sonrisa y cada logro tuyo” Video recomendado: Claudio Pizarro se lució en la final del Mundial de Clubes al entregar el trofeo de campeón junto a Cafú Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com