“Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad” por Padre Edduar Molina Escalona

Entornointeligente.com / En el año 1992 San Juan Pablo II decidió que cada 11 de febrero se celebrara la Jornada Mundial del Enfermo, dedicando este día a la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, que aparece a Bernadette Soubirous en el año 1858, exactamente en la gruta de Massabielle , a orillas del río Gave de Pau , poblado de Lourdes – Francia.

Esta es la razón por la cual se eligió esta advocación mariana para conmemorar la Jornada Mundial del Enfermo ; quien mejor que Ella para entender las necesidades de aquellos que sufren por un mal que pareciera no tener cura y tantos que hoy somos amenazados por las garras de la pandemia.

Es por ello que el pasado viernes 11 de febrero se celebró la XXX Jornada Mundial del Enfermo, “un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades, tal como lo afirmó el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada.

El lema que acompaña a la jornada de este año está inspirado en el pasaje evangélico ” Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso “, de Lucas 6,36, todo un apremiante llamado a “estar al lado de los que sufren en un camino de carida d”. Todo un programa de meditación, servicio y atención integral al hermano que sufre dolor y enfermedad, ” principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, de mayor atención sanitaria que necesitan, así como del acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado”.

En su mensaje, el Santo Padre ofrece cinco puntos claves para la reflexión. El primero nos sitúa en el lema: ” Misericordiosos como el Padre”, una invitación a mirar con los ojos de Dios que siempre mira a sus hijos con amor de Padre. Estamos llamados a contemplar ese amor con asombro y gratitud, un Dios que nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, “siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo”.

El segundo punto lo titula: ” Jesús, misericordia del Padre”. Un recorrido con Jesús modelo de comprensión y conciencia del que sufre la enfermedad. Él mejor que nadie comprende que “e l dolor aísla completamente, el corazón se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican, el encontrar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente, así como el hecho de estar en aislamiento absoluto nos hace surgir la llamada al otro, la invocación al otro”. De allí la importancia de convertirnos cada uno de nosotros en otros cristos, testigos creíbles que puedan derramar sobre los enfermos “el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre”.

En un tercer punto, el mensaje nos llama a “t ocar la carne sufriente de Cristo”, colocando de relieve el enorme aporte del personal sanitario y de todos los responsables de la atención al enfermo, una invitación a valorar la trascendencia de su misión que más allá de lo mero profesional, los llama a una misión en la que tocan la carne sufriente de Cristo y los convierte en signo de las manos misericordiosas del Padre. Les recuerda Francisco que no dejen de ser conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que esta conlleva. De tal manera que no se puede prescindir de escuchar al paciente, su historia, sus angustias y sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, “siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología”. Nos dice el trigésimo mensaje de esta jornada.

El Sumo Pontífice, en el punto cuatro, reafirma la importancia de las instituciones sanitarias católicas y su compromiso con el cuidado y el tratamiento de las personas. “En una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, aun de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural”.

Finalmente, concluye reflexionando sobre la pastoral salud, como presencia y cercanía a los enfermos y a su cuidado pastoral, no es solo tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita! El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús: “Estuve enfermo y me visitaron” (Mt. 25,36).

Que la Virgen de Lourdes nos enseña a hacernos cargo, cuidar, hacernos prójimo, vendar heridas, hospedar al hermano en nuestro corazón; ser compañía silenciosa y cariñosa, presencia maternal de la Iglesia que arropa de ternura y fortalece el corazón del enfermo.

Mérida, 13 de febrero de 2022

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com