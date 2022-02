Conductor de Bolt no se dejó acosar por dos pasajeras: “No seas maricón”

Entornointeligente.com / A través de un video que compartió en su cuenta de Tik Tok, Rodrigo mostró el desagradable viaje que realizó con dos mujeres, aparentemente en estado de ebriedad, que comenzaron a acosarlo.

“Ya saben, si no te dejás acosar por una mujer, sos un amargado. No sé qué necesidad tenía esta tipa de acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, escribió el joven en su publicación.

En el video se ve que una de la mujeres – que estaba sentada en el asiento del copiloto – le tocó el rostro, hecho que a Rodrigo no le agradó.

Joven conductor de Bolt denunció a través de las redes sociales que fue víctima de acoso por parte de un grupo de mujeres

Las pasajeras aparentemente estaban en estado de ebriedad

Una de ellas lo trató de “maricón” por no permitir que lo toque #1020AM pic.twitter.com/FYpv6EkwOa

— Radio Ñandutí (@nanduti) February 13, 2022

“Sí que te siento”, le dijo, mientras el joven trató de evitarla, pero la pasajera se enojó y reaccionó.

“No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”, le gritó, mientras él seguía callado.

“Por qué lo que sos así si no te vamos a violar mba’e. ¿O no te gustan las mujeres?”, le mencionó la mujer.

Rodrigo le respondió que sí le gustan, pero de cierto tipo.

Sin darse por vencida, le volvió a preguntar “¿Y te gusta alguien de acá?”, a lo que el chofer le responde que “no”.

“No le gusta, vamos a callarnos nomás. Es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”, reprochó la joven.

Al término del viaje, la pasajera le gritó que se vaya “shu, ekañy”, a lo que él le pide que se calme si no quiere ser expuesta en Twitter.

