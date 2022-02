Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Censo da moradia: 70% dos brasileiros moram em imóveis próprios, diz QuintoAndar Pesquisa aponta também que a maior parte da população com lares quitados está na região Norte (76%), seguida pelo Nordeste (73%), Sul (72%), Sudeste (67%) e Centro-Oeste (65%). Por Patrícia Basilio, g1

15/02/2022 00h00 Atualizado 15/02/2022

1 de 2 7 em cada 10 brasileiros moram em imóveis próprios — Foto: Reprodução/EPTV 7 em cada 10 brasileiros moram em imóveis próprios — Foto: Reprodução/EPTV

A maior parte da população do país mora em imóvel próprio: 7 em cada 10 brasileiros, segundo Censo QuintoAndar de Moradia, realizado em parceria com o Datafolha. Deste total, 62% vivem em domicílios quitados e 8%, em financiados.

O estudo — realizado entre 11 e 21 de outubro do ano passado com 3.186 pessoas (44% do Sudeste, 15% do Sul, 8% do Centro Oeste, 26% do Nordeste e 8% do Norte) — também aponta que 27% das pessoas pagam aluguel e 3% vivem em um imóvel emprestado.

Alta dos juros faz 3 milhões de famílias perderem acesso ao financiamento imobiliário Caixa eleva juros de financiamento imobiliário; confira comparativo de taxas

O resultado está em linha com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o estudo, 66,4% dos lares brasileiros são próprios . Outros 6,1%, são próprios, mas ainda estão sendo pagos.

“Levamos em consideração o país como um todo. Há cidades no interior, por exemplo, onde as casas são menores e mais baratas e outras onde há muitas habitações populares”, explicou Thiago Reis, diretor de dados do QuintoAndar.

Simulação mostra financiamento imobiliário antes e depois da nova taxa de juros

A pesquisa da startup mostra também que a maior parcela da população com imóveis quitados do Brasil está localizada na região Norte (76%), seguida pelo Nordeste (73%), Sul (72%), Sudeste (67%) e Centro-oeste (65%).

Mais da metade (64%) dos brasileiros que moram em imóvel próprio tem entre 21 e 24 anos. Entre 45 e 59 anos, esse percentual saltou para 74%; a partir dos 60 anos, para 81%.

“Os jovens voltaram a se interessar pelos imóveis: 91% dos brasileiros entre 21 a 24 anos, por exemplo, afirmaram que um de seus sonhos é ter uma casa própria”, destacou Reis.

Na divisão por classe econômica dos que moram em imóvel próprio: 82% são das classes A e B, 69%, da classe C e 61%, das D e E (confira gráficos abaixo).

2 de 2 Pesquisa imobiliária — Foto: g1 Pesquisa imobiliária — Foto: g1

Perfil dos imóveis

Na avaliação do perfil dos imóveis, as residências possuem, em média, dois quartos (47%) e um banheiro (65%). Além disso, 56% dispõem de garagem e 53% de varanda.

Por outro lado, apenas 4% dos entrevistados afirmaram ter espaços para home office, demanda crescente em meio à pandemia.

A pesquisa destaca também que 21% das pessoas já fizeram reformas em sua residência, sendo 28% por motivos estéticos e 12% por motivos estruturais.

Também foi identificado que o tamanho da casa não é de conhecimento da maioria dos brasileiros. Entre os que souberam, a maioria afirmou que o imóvel tem entre 50m² e 100m²

Companhia no lar

Segundo o estudo, 85% dos entrevistados afirmam morar com alguém, sendo que 37% vivem com os filhos, 23% com o cônjuge e 10% com pai e mãe.

Os animais também são uma companhia para 61% das pessoas, sendo que 47% possuem cachorros, 22%, gatos, 5%, pássaros e 6%, outros pets.

Entre as pessoas que moram sozinhas, 37% têm mais de 60 anos, 27% são aposentadas e 16% possuem algum tipo de deficiência.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com