Cadê meu trampo? #04: Não é sobre isso – a ansiedade e questões de saúde mental no trabalho O podcast 'Cadê meu trampo?', apresentado pelo jornalista Guilbert Reino, é feito para quem está ingressando ou quer ingressar no mercado de trabalho. 14/02/2022 05h30 Atualizado 14/02/2022

A partir desse ano o Burnout fica classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença de trabalho. Uma pesquisa feita durante a pandemia mostrou que 70% dos entrevistados com idades entre 18 e 24 anos se sentiram ansioso, exaustos e muito cansados.

O ‘Cadê Meu Trampo’ dessa semana fala sobre saúde mental, em especial, como a ansiedade afeta tanto as gerações millenial e quanto a geração Z no ambiente de trabalho e na busca por um emprego.

Locais pra buscar ajuda gratuita:

CVV Centro de Valorização à Vida Alô Vida RPV Mapa da Saúde Mental

O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar por telefone, email, chat e voip.

Em dez episódios, publicados sempre às segundas-feiras, o podcast vai responder a perguntas como “o que botar no currículo se eu nunca trabalhei?” ou “como me preparar para uma entrevista?”.

Cadê meu Trampo? vai trazer histórias de quem se encontrou numa carreira que nunca tinha imaginado, dicas de especialistas e bate-papos sobre temas como saúde mental no trabalho, o boom das vagas em tecnologia, como não cair em vaga cilada na internet, os perrengues de ser empreendedor, como projetos sociais ajudam jovens a se projetar no mercado formal e as profissões da nova geração.

Generation Brasil +1code Reprogram Estação Hacker SoulBiligue Santander Becas Prosseguir

