Alemán Wehrlein calificó de memorable su victoria en el e-Prix de México

Ciudad de México. El alemán Pascal Wehrlein, de TAG Porsche, calificó este sábado de memorable el triunfo que obtuvo para su equipo en la tercera fecha de la octava temporada de la Fórmula E realizado en Ciudad de México.

«Estoy muy contento no sólo por ganar en México, sino porque es una victoria memorable para el equipo. Veíamos venir la victoria, sabíamos que estaba cerca. Ahora puedo decir que este sentimiento es extraordinario», compartió Wehrlein al final de la carrera.

El primer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México fue el primero en los ocho años del serial para el equipo TAG Porsche.

Pascal Wehrlein se refirió a que en la segunda fecha del campeonato que se corrió en Diriyah, en Arabia Saudí, su compañero Andre Lotterer se quedó cerca del podio; terminó cuarto.

En la carrera de este sábado Lotterer acabó en la segunda posición, algo que no lo dejó contento porque dijo que de no haber tenido sólo uno por ciento de energía hacia la última curva habría rebasado a Wehrlein.

«Si hubiera tenido más energía habría ganado, por eso no pude atacar y pelear, pero de todas formas fue un buen manejo de carrera del equipo. Es decepcionante, un poco frustrante, pero así es el deporte; estoy muy contento por Pascal», explicó Lotterer.

La tercera plaza fue para el francés Jean-Eric Vergne, de DS Techeetah, quien compartió que sufrió un malestar estomacal que lo molestó desde la calificación.

«Fue una carrera muy difícil. Podíamos haber ganado, pero mi equipo me pidió cambiar la estrategia porque algo no estaba bien con el consumo de energía. Tampoco fue el mejor fin de semana para mí, no me sentí del todo bien por algo que comí», subrayó Verne.

El Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana fue sede de la competencia. En 2021, por la covid-19, la fecha doble de la Fórmula E se trasladó al autódromo Miguel Abed de Puebla, ubicado a poco más de 130 kilómetros de la Ciudad de México.

Hasta la tercera fecha de la Fórmula E, el suizo Edoardo Mortara es líder del campeonato de pilotos con 43 puntos, el neerlandés Nyck de Vries es segundo con 38, Wehrlein marcha tercero con 30, los mismos que su compañero Lotterer en cuarto.

En la clasificación por equipos Rokit Venturi suma 73 puntos en primer lugar, le sigue Mercedes con 65, TAG Porsche está en el escalón tres con 60, en el cuatro está DS Techeetah con 39, Envision Racing es cinco con 31.

La cuarta jornada de la octava campaña de la Fórmula E será en Roma, Italia, el 9 de abril.

