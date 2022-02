Activistas demandan una reforma migratoria en EE.UU.

Entornointeligente.com / Celebran la iniciativa “Un día sin inmigrantes”, que invita a cero gastos y a no concurrir al trabajo o la escuela.

Activistas a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos realizan este lunes la iniciativa denominada “Un día sin inmigrantes”, que incluye una protesta frente a la Casa Blanca para demandar al presidente Joe Biden que su cumpla su promesa electoral de solucionar el problema de los migrantes indocumentados.

Los activistas seleccionaron el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad porque se trata de una de las jornadas en la que se incurre en más gastos.

Por esa razón, convocan a que los migrantes no concurran al trabajo o la escuela y no gasten dinero, para que su ausencia ocasione un impacto económico a los negocios y muestre la importancia de su trabajo para la sociedad estadounidense.

80.000 immigrants have now joined the facebook group to help organize A Day Without Immigrants.

Hundreds of thousands have pledged to not work on Valentines Day.

Marches also being planned around the country.

All this in 10 days… ����❤️ pic.twitter.com/OVS8AViLd0

— Carlos Eduardo Espina (@cespina1998) February 10, 2022 Aunque la protesta pacífica tendrá su epicentro en la capital, Washington, a partir de las 10H00 hora local, se extenderá a ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, San José, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Denver, Boston y Filadelfia.

La iniciativa también busca llamar la atención sobre el tema migratorio y la problemática de los 11 millones de indocumentados en EE.UU. de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre próximo.

“Un día sin inmigrantes” es promovido a través de plataformas digitales por el joven de origen uruguayo Carlos Eduardo Espina, quien tiene más de 2.4 millones de seguidores en la red social Tik-Tok.

Espina declaró a un medio local que “a gente está muy frustrada y dolida porque no se ha avanzado nada con el tema migratorio a pesar de las promesas”. Además, solicitó a sus seguidores que se sumen a la protesta pacífica y presionen a la Casa Blanca y el Congreso por una reforma migratoria.

Mark Ruffalo supports A Day Without Immigrants ����❤️

We are growing stronger and stronger! https://t.co/6bYS67ebat

— Carlos Eduardo Espina (@cespina1998) February 12, 2022 Su llamado ha recibido el respaldo de miles de personas, entre ellas políticos (como las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, e Ilhan Omar, exrefugiada somalí y musulmana) y artistas.

En el perfil “Un día sin inmigrantes” en la red social Facebook se aprecia a migrantes, en su mayoría hispanos, que se movilizan este lunes rumbo a Washington o que apoyan la iniciativa desde otros estados.

La campaña también recibió adhesiones de pequeñas organizaciones de base como Dreamers Mothers In Action (DMIA), cuya presidenta, Lenka Mendoza, valoró que responde a la necesidad de “nuestra gente de hacerse escuchar frente a la incapacidad de avanzar con la legalización de miles de nosotros”, dijo.

