Reina Isabel II retiró títulos militares al principe Andrés por el caso de abusos a una menor

Este jueves 13 de enero de 2022 la Casa Real británica ha emitido un contundente comunicado sobre el príncipe Andrés (61 años). En el texto se sostiene que la reina Isabel II (95) despoja a su hijo de todos sus títulos militares debido a sus problemas judiciales por los presuntos abusos sexuales a una menor.

El comunicado reza así: «Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin asumir ninguna función pública y defiende este caso como ciudadano privado».

Esta drástica decisión por parte de la monarca llega tan solo días después de que 152 veteranos de guerra la instaran a que retirara estos honores a su hijo. Estos profesionales de las Fuerzas Navales británicas, las Fuerzas Aéreas y el Ejército habían recurrido a la soberana para que despojara al Príncipe a través de una carta abierta, que fue divulgada mediante el grupo antimonárcquico Republic.

En la misiva, esos militares manifestaron su «disgusto y enfado» por el hecho de que el Príncipe -hasta hoy- conservara todavía esos títulos, pues su posición les parecía «insostenible».

Recordaban, además, que la implicación de Andrés en el escándalo sexual había «perturbado» a los servicios militares con los que se le relaciona, teniendo en cuenta que «si fuera cualquier otro oficial militar veterano, es inconcebible que siguiera manteniendo su puesto».

Aunque Andrés abandonó sus funciones públicas en 2019 cuando se le relacionó con el malogrado pederasta norteamericano Jeffrey Epstein, y no ha vuelto a asistir a ningún acto militar, conservaba hasta ahora sus funciones en ocho regimientos británicos, que han estado en el limbo durante estos últimos dos años.

Demanda no archivada Además, hace unas horas un juez de Nueva York rechazó los argumentos del abogado del duque de York, el cual solicitó a la Justicia estadounidense que se desestimara la demanda civil presentada por Virginia Giuffre (38). Cabe recordar que Giuffre acusa al Príncipe de abusos sexuales cuando era menor de edad. En principio, ante esta negativa de archivo, el caso irá a juicio.

El letrado del Príncipe, Andrew Brettler, argumentaba, entre otras cosas, que el acuerdo económico que la demandante, Giuffre, alcanzó en 2009 con el fallecido magnate Epstein para evitar demandas, protegía también al hijo de la Reina. Dicho pacto de confidencialidad se hizo público el pasado 3 de enero tras permanecer más de una década en secreto.

La decisión del magistrado, Lewis Kaplan, acontecía tras la celebración de una vista oral el 4 de enero de 2022. Ese día, además, el letrado de Andrés de York reclamó que Virginia Giuffre debía ofrecer más claridad sobre los hechos que denuncia. «No sabemos los detalles de estas alegaciones y es hora de que los sepamos antes de que el príncipe Andrés sea forzado a responder estas acusaciones muy graves», señaló Andrew Brettler. Sin embargo, esta petición también fue rechazada por el juez.

Maxwell, culpable Maxwell examante y mano derecha del magnate Jeffrey Epstein, fue declarada culpable, a finales de diciembre de 2021, de tráfico sexual de menores. En concreto, de cinco de los seis delitos por los que se le juzgaba por parte de un jurado de Nueva York.

Las pruebas contra ella se basaban, principalmente, en los testimonios de cuatro mujeres -de las que tres pidieron y consiguieron el anonimato- que declararon haber sido contactadas y engañadas por Maxwell para que se trasladasen a algunas de las mansiones que Jeffrey Epstein poseía, y donde, con la denominación de «masajes», las sometió a abusos sexuales siendo ellas menores de edad.

El juicio, que se ha celebrado en el Tribunal Federal del Este de Nueva York, ha despertado una gran atención mediática en los últimos meses. Por su parte, Epstein se suicidó en 2019 en la celda de la prisión neoyorquina donde había sido recluido de manera preventiva, antes de poder responder ante un tribunal por las acusaciones de abusos y tráfico sexual. La defensa de su socia y mano derecha Maxwell opina que ella está sirviendo de «chivo expiatorio» por los delitos cometidos por el magnate.

