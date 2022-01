Profesionales en Venezuela prefieren trabajar por cuenta propia

Entornointeligente.com / «Los empleos formales están cada vez remunerando menos y las personas, los profesionales están migrando a trabajar por su cuenta, porque están teniendo mayores ingresos a través de emprendimientos» indicó Castro

Alejandro Castro Sánchez, economista y gerente de operaciones de Econométrica , dijo que de acuerdo al índice de competitividad, realizado por la escuela de negocios IMD, Venezuela se ubica en el último lugar a consecuencia de una ley orgánica del trabajo poco flexible.

«Tienes el tema de movilidad laboral, tienes el tema de ingresar salario, mucho aspectos allí influyen negativamente con el desempeño de los trabajadores y con la productividad de la empresa», indicó.

Según el economista las empresas no tienen libertades para la movilidad laboral de trabajadores en Venezuela, eso genera que no contraten nuevo personal, porque un trabajador nuevo, con rango bajo y que no tiene cargo de dirección, goza de inmovilidad laboral.

«Tiene una inmovilidad laboral y tienes una zona de confort para el trabajador, el trabajador quizás tiene menos incentivo para ser más productivo y por ende no impacta positivamente en la empresa, entonces es un círculo vicioso», explicó.

El gerente de operaciones de Econométrica detalló que cada vez que la economía va bajando, tanto los trabajos como los ingresos son precarios, porque el ingreso depende del entorno económico donde una empresa está funcionando.

«Los empleos formales están cada vez remunerando menos y las personas, los profesionales están migrando a trabajar por su cuenta, porque están teniendo mayores ingresos a través de emprendimientos», destacó en entrevista para Fedecámaras Radio.

