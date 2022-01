Partidos de hoy, viernes 14 de enero del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Entornointeligente.com / Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y otros torneos del mundo (Copa Africana de Naciones).

Uno de los principales encuentros será el que sostengan Colo Colo y U. de Chile en Argentina . El clásico chileno se jugará en la ciudad de La Plata como parte del Torneo de Verano, en el que también participarán Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo y Talleres. El partido se disputará a las 7.00 p. m. (hora peruana).

Tres horas más tarde, en México, Necaxa se enfrenta a Monterrey por la segunda jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. El partido entre ambas escuadras se desarrollará en el Estadio Victoria, a las 10.00 p. m. (hora peruana).

PUEDES VER: Programación del Torneo de Verano: equipos, partidos, día y hora de los duelos África – Copa Africana de Naciones Senegal vs. Guinea Canal: Star + Hora: 8.00 a. m. Malaui vs. Zimbaue Canal: Star + Hora: 11.00 a. m. Marruecos vs. Comoras Canal: Star + Hora: 11.00 a. m. Gabón vs. Ghana Canal: Star + Hora: 2.00 p. m. Alemania – Bundesliga Borussia Dortmund vs. Friburgo Canal: ESPN, Star + Hora: 2.30 p. m. Argentina – Torneo de Verano Colo Colo vs. U. de Chile Canal: Star +, Fox Sports Premium Hora: 7.00 p. m. Inglaterra – Premier League Brighton vs. Crystal Palace Canal: ESPN 2, Star + Hora: 3.00 p. m. Francia – Ligue 1 Nice vs. Nantes Canal: Star + Hora: 3.00 p. m. México – Liga MX Querétaro vs. Pumas Canal: TUDN Hora: 8.00 p. m. Necaxa vs. Monterrey Canal: DirecTV Sports Hora: 10.00 p. m. Lo más visto de Deportes Corporación PJ Perú: conoce el sponsor que comparten Alianza Lima y Universitario Se mantiene vigente: Cristiano Ronaldo reveló hasta qué edad jugará al fútbol Tridente ‘chocolatero’: Reimond Manco, Hernán Hinostroza y Junior Ponce jugarán la Liga 2 Lo más visto de La República ¿Qué fue de la vida de los integrantes de América kids?: mira cómo lucen a 15 años de su estreno Samahara Lobatón, Josi y otros influencers que podrían ser denunciados por publicidad encubierta a apuestas Infocorp: revisa aquí con tu DNI si estas en la ‘lista negra’ de deudores Video recomendado: Ricardo Gareca se negó a firmar la camiseta a un hincha peruano Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com