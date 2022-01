¡AGRESIVO! Kanye West está siendo investigado por la policía tras golpear a un fan (VIDEO)

Entornointeligente.com / El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, está siendo investigado por la Policía de Los Ángeles, después de que supuestamente golpeara a un fan a las afueras de un club nocturno este jueves, informa TMZ.

Ye tuvo un intercambio verbal con un individuo que intentaba conseguir su autógrafo, que luego se convirtió en un altercado físico. El caso está siendo investigado como un delito menor de agresión, que puede suponer hasta 6 meses de prisión.

En un video obtenido por TMZ se oye al enfurecido rapero gritar «¡Aléjate de mí!» a una mujer que parece intentar calmarle. La mujer le insiste diciendo: «Yo soy tu familia». Se reporta que es su prima

#Ye #KanyeWest #TMZ #Kanye Them boots were made for walking, dude found out the hard way! pic.twitter.com/RNNi2ypjMo

— BeefSupreme (@Torres240) January 13, 2022

