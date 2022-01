Austrália volta a cancelar visto a Djokovic

Entornointeligente.com / O Governo australiano voltou, esta sexta-feira, a cancelar o visto de Novak Djokovic. O ministro da Imigração australiano, Alex Hawke, disse em comunicado que agiu por “razões de saúde” e “ordem”. O número 1 do ténis mundial poderá ser deportado numa altura em que já treinava para o Open da Austrália, que começa na segunda-feira.

“Hoje, exerço o meu poder (…) para cancelar o visto detido pelo senhor Novak Djokovic por motivos de saúde e ordem, no pressuposto que é do interesse público”, justificou Hawke na nota.

O ministro refere ainda que o governo liderado por Scott Morrison “está firmemente comprometido em proteger as fronteiras da Austrália, particularmente em relação à pandemia de covid-19”

Subscrever Caso Djokovic não apresente recurso, esta decisão significa que Djokovic será impedido de obter um novo visto australiano por três anos, mas com algumas exceções.

Na segunda-feira, um tribunal australiano ordenou a libertação imediata do tenista, que estava retido num centro de detenção em Melbourne após o seu visto ter sido revogado por não estar vacinado contra a covid-19.

Quando o atleta chegou à Austrália, na semana passada, as autoridades de imigração revogaram o visto por alegadamente não ter cumprido os requisitos de entrada que procuram prevenir a propagação da covid-19 no país, apesar de uma isenção médica que lhe permitia entrar no país sem vacinação.

