Viaja por el mundo con bitcoin y deja carteras en cada país que visita

Luego de vender todo por bitcoin, Didi Taihuttu recorre el mundo usando solo criptomonedas.

En 2017 se conoció una de esas historias particulares, tachada por muchos como locura: un hombre llamado Didi Taihuttu, originario de Países Bajos, vendió todo por comprar bitcoins (BTC).

En ese momento la cotización del BTC rondaba los USD 2000, pero la esperanza de Didi era que, para 2020 sería millonario cuando BTC rondara entre los 60 mil y 100 mil dólares, cosa que no pasó… hasta un año después. Pero ahora, ¿cómo y dónde guarda su fortuna?

Según cuenta el propio Taihuttu, en una entrevista recogida por la cadena CNBC este 11 de agosto, todo comenzó en 2017 cuando, junto con su familia, decidieron poner todo a la venta y lanzarse a la aventura de viajar por el mundo, a costa de bitcoin , y esperando su próximo rally alcista.

Didi venía trabajando con criptomonedas desde el año 2010, según reportó CriptoNoticias en 2017, cuando este peculiar inversionista se dio a conocer. Su decisión se basó en que, en el año 2013, vendió todos los bitcoins que poseía para darse cuenta en 2017 que el BTC había aumentado 10 veces su valor.

Como se puede ver en algunas de sus redes sociales como Instagram o YouTube, Didi ahora se dedica, además de llevar el mensaje de Bitcoin por todo el mundo, a dar consejos de inversión, no solo sobre bitcoin, sino también sobre otras criptomonedas con potencial de inversión según su criterio.

En varias publicaciones de Twitter se puede ver a Didi hablando sobre los movimientos del precio de bitcoin. Fuente: Google. ¿Cómo guardas una fortuna en BTC si no confías en los bancos? Luego de hacerse con una fortuna en BTC, que es lo que se puede asumir, dado que no reveló el monto real que posee, Didi compartió que tiene sus criptomonedas seccionadas en 2 partes : un 26% la tiene en carteras calientes, las cuales utiliza para gastos diarios o de emergencia. El otro 74% lo mantiene en carteras de almacenamiento en frio ( hardware wallet y carteras de papel). Las carteras están distribuidas en 4 continentes y Didi asegura que «no están enterradas en algún lugar». Él las entrega a amigos, familiares o inclusive las deposita en servicios de custodia.

La intención de « descentralizar» así su capital se basa en que, si bien es muy fácil depositar en una cartera fría, dado que solo se necesita la dirección publica, gastar dicho el dinero depositado en estas es «otra historia». Al estar repartidas por todo el mundo, según Didi, esto le permite seguir viajando y poder acceder los fondos al momento en que los necesite.

La confianza en las hardware wallets Dejar regadas las carteras por todo el mundo no parece una muy buena práctica de privacidad, pero eso es una de las ventajas que ofrecen las hardware wallet utilizas por Didi, como Trezor y Ledger.

Las hardware wallet, si bien almacenan la clave privada de las criptomonedas, no permiten acceder a ellas si no se tiene la clave de acceso. Debido a esto, si alguien se hace con una cartera de este tipo, no podrá acceder a los fondos.

Didi cuenta con varios automóviles rotulados con mensajes y símbolos alusivos a Bitcoin, con los que viaja por todo el mundo. Fuente: Decryt. Hace ya 3 años desde que Didi decidió comenzar su aventura arriesgando todo por bitcoin, y tuvo razón. Si bien la familia no quiso revelar cuánto capital tiene en criptomonedas, Didi puso en venta su casa por un precio de 30 BTC , significando un cambio, para el 2017, de cerca de 300 mil dólares estadounidenses, con el BTC rondando los USD 10.000 para aquel momento.

Esto significa, tomando como base los BTC que Didi obtuvo solo por su casa, que su fortuna supera los USD 1.345.000 tal como puede verse en nuestra Calculadora de Precios. Didi tuvo razón, Bitcoin lo hizo millonario.

