Tite convoca Gabigol, Arana e Claudinho para rodada tripla das Eliminatórias; veja lista completa

Entornointeligente.com / O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa, em setembro. A seleção brasileira — que lidera a competição com 18 pontos — enfrentará o Chile, no dia 2, em Santiago; a Argentina, no dia 5, na Arena Corinthians; e o Peru, no dia 9, na Arena Pernambuco.

Leia também : Mobilização de atletas mantém recurso federal para o Esporte

Este será o primeiro compromisso da seleção principal após o vice-campeonato na Copa América, diante da Argentina, em julho. No mês seguinte, o time sub-23 conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 ao superar a Espanha na final.

Onde assistir ao Campeonato Francês : Com Messi, Neymar e Mbappé no PSG

Na lista estão cinco jogadores que atuam no futebol basileiro: Gabigol e Everton Ribeiro, do Flamengo, Weverton, do Palmeiras, Daniel Alves, do São Paulo, e Guilherme Arana, do Atlético-MG. As novidades incluem os atacantes Raphinha, do Leeds, e Matheus Cunha, do Hertha Berlim, além do meia Claudinho, ex-Bragantino e hoje no Zenit. Os dois últimos foram campeões olímpicos.

Dinheiro em jogo: Ligas europeias começam reforçando abismo entre tradicionais em crise e bonança de ‘novos ricos’

— Quando a gente fala em despontar, estamos falando de agora. Temos uma base pronta, que estabeleceu na Copa América alguns objetivos. Um deles foi o título, que não conquistou. Diversificou dupla de ataque, diferentes composições de meio-campo… O processo criativo de construção na Copa América oscilou em alguns momentos, justamente também por modificações — refletiu Tite ao explicar os testes na seleção.

Os convocados por Tite: Goleiros: Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético Mineiro).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Meias: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Claudinho (Zenit), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon).

Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds) e Richarlison (Everton).

O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com