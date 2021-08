Programa Silvio Santos tem gravações suspensas após confirmação de Covid

Entornointeligente.com / As gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, foram suspensas por pelo menos uma semana. No último sábado (7/8), uma pessoa da equipe testou positivo para a Covid-19, e o estúdio onde é filmada a atração televisiva , em São Paulo, foi esvaziado às pressas. A assessoria da emissora alega “ainda não ter informações” sobre Silvio Santos.

— Ninguém sabe quem testou positivo naquele dia, pois a pessoa infectada escolheu manter o sigilo — conta, ao GLOBO, um funcionário do SBT diretamente envolvido com o Programa Silvio Santos. — A pessoa infectada pode ter sido um artista, alguém da produção ou o próprio Silvio Santos… E também havia participação da plateia no estúdio, então pode ter sido alguém do auditório.

Ao GLOBO, o SBT afirma que Silvio Santos passa bem, e ressalta que ainda não possui informações sobre o quadro de saúde do apresentador. Na noite da última quinta-feira (13/8), após o apresentador José Luiz Datena comunicar que Silvio teria se contaminado com Covid, a assessoria da emissora informou que Silvio estava em casa, com a mulher.

Oficialmente, a assessoria do SBT diz que não sabe se Silvio Santos está ou não infectado com o coronavírus. Desde a noite da última quinta-feira, os porta-vozes da emissora não conseguem contato com o apresentador. O que se sabe, até agora, é que “ele passa bem”, como reforça a assessoria.

“Por enquanto, a assessoria não tem informação a respeito de Silvio Santos. A única informação é que as gravações do programa estão suspensas até segunda ordem”, frisa a assessoria ao GLOBO. “Em relação ao estado de saúde do apresentador, a informação é que Silvio Santos está bem, mas não sabemos se ele está com Covid”, acrescenta.

