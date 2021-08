Presidente de Copei salió del asilo para asistir al diálogo entre administración de Maduro y oposición

Compartir El dirigente político Roberto Enríquez, presidente de Copei, quien se encontraba en condición de asilado en la residencia del embajador de Chile en Venezuela, salió del país este jueves en la tarde para participar en las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro desde este viernes en México, dijo en Twitter Alexander Mireles, coordinador de Voluntad Popular en el estado Cojedes.

“Ya es un hecho, Roberto Enríquez sale de la embajada rumbo al aeropuerto de Maiquetía. De allí posiblemente a la Ciudad de México. Gracias a Dios”, escribió Mireles.

Sin embargo, la Embajada de Chile en Caracas aún no lo ha confirmado.

El representante de la tolda verde acompañará a Gerardo Blyde, Mariela Magallanes, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Rondón y Carlos Vecchio en la delegación opositora.

En las negociaciones Noruega servirá como mediador, en otro intento de abogar por una solución a la crisis generalizada que vive Venezuela.

