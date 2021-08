Panamá, Costa Rica y Colombia analizan cuota migratoria diaria

Entornointeligente.com / Panamá, Colombia y Costa Rica se sentaron ayer a la mesa para acordar una cifra cónsona y única de los migrantes que pasarán por la frontera de estos tres países.

En ese encuentro participaron la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, y sus homólogos de Costa Rica, Raquel Vargas, y de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

La reunión se dio un día después del encuentro virtual de cancilleres convocada por Panamá, en la que participaron representantes de 10 países de la región, entre ellos, Estados Unidos y Canadá, países destino de la gran mayoría de los migrantes que pasan por Centroamérica.

En este encuentro, se lograron algunos acuerdos para hacerle frente a la crisis migratoria que vive la región. Por ejemplo, que cada país implementará las medidas legales necesarias para el otorgamiento de visas de tránsito.

Gozaine dijo el miércoles que esperaban lograr que Costa Rica avale la cantidad que pactaron Panamá y Colombia de 650 migrantes diarios en agosto y de 500 a partir del 1 de septiembre. El acuerdo que mantiene Costa Rica con Panamá es de entre 100 y 150 migrantes diarios.

Hasta ayer a las 6:40 p.m., el servicio de Migración no había informado lo acordado en la cita. Lo único sobre el tema fue una foto publicada en el Twitter del Ministerio de Seguridad Pública, en la que se ve a Gozaine con sus pares de Costa Rica y Colombia.

