MEF prevé alza de 32% en ingresos corrientes

Entornointeligente.com / El presupuesto general del Estado propuesto por el Ejecutivo para la vigencia fiscal 2022 plantea metas ambiciosas para la captación de ingresos corrientes en general y de ingresos tributarios en particular.

La proyección presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Asamblea Nacional esta semana apunta a unos ingresos corrientes del gobierno central de $9,572 millones para el próximo año, cifra que supondría un aumento de 37.5% si se compara con los $6,961 millones contemplados en la Ley de Presupuesto de 2021 y de 32% si se compara con la proyección más reciente del MEF para el cierre del actual ejercicio ($7,249 millones).

Independientemente de la referencia de partida que se tome, la proyección de ingresos corrientes para 2022 supera ampliamente el registro de este 2021.

Esto se tendrá que conseguir en un entorno económico aún afectado por la crisis, ya que la economía no se habrá recuperado totalmente tras el impacto de 2020.

La estimación de crecimiento del propio MEF para 2022 es de un 6.4% en términos nominales, tras una proyección de 10.1% para este 2021.

Si bien la economía habrá crecido dos años consecutivos luego del desplome del producto interno bruto (PIB) nominal de 20.7% en 2020, el tamaño de la economía al cierre de 2022 aún no se acercará al que tenía en 2019, el último año antes de la declaración de la pandemia.

En concreto, las estimaciones del MEF apuntan a que el próximo año el PIB nominal cerrará en $62,000 millones, cifra aún inferior a los $66,787.9 millones registrados en 2019.

Es decir, el nivel de producción de la economía será inferior a 2019, pero se están proyectando ingresos corrientes superiores.

Para el próximo año, el Gobierno debe continuar la senda de reducción del déficit fiscal y el límite establecido por ley baja desde un rango entre 7% y 7.5% previsto para este año a un 4%. Es una reducción importante y las agencias de calificación de riesgo están pendientes de que efectivamente se cumpla.

Aunque los gastos corrientes vayan a tener desde el próximo año un peso relativo menor respecto de los ingresos, la mayor parte del ajuste del déficit provendrá de ese aumento proyectado en los ingresos.

La Prensa consultó al director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, y al director general de Ingresos, Publio De Gracia, sobre cómo se logrará cumplir esa proyección de ingresos en un entorno económico aún afectado por la pandemia.

González dijo que ya desde este año se observa una curva de reactivación de la economía que se debe traducir en mayores ingresos. Además, señaló que se esperan mayores aportes de entidades públicas, como la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá o la Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras. Solamente en concepto de dividendos del Canal, el presupuesto de 2022 contempla un aumento de $575 millones respecto al presupuesto de 2021.

González señaló que, además, la Dirección General de Ingresos (DGI) tiene una estrategia para que contribuyentes que recibieron alivios en medio de la pandemia se pongan al día en sus obligaciones.

Además, la propia DGI comentó que se espera una reducción de la evasión (que estima actualmente en el 2% del PIB) mediante métodos de fiscalización basados en tecnología. Esto se hará a través de la transmisión automática de información provista por los equipos fiscales, que ya es obligatoria.

También tiene la entidad un proyecto de trazabilidad para la fiscalización del impuesto selectivo al consumo en productos como el licor y el tabaco, entre otros, además la creación de modelos de fiscalización basados en las mejores prácticas de cada sector económico intercambiando información con el sector financiero e instituciones públicas.

La DGI también se refirió a la implementación de una norma propuesta por la Asamblea que pretende gravar transacciones de la economía digital, como otro de los motores para el aumento de ingresos proyectado.

Además de la fiscalización, la entidad buscará ampliar la base de recaudación mediante la formalización de contribuyentes que hasta ahora “habían soslayado esta obligación”.

Venta de terrenos

Además de los ingresos corrientes, el presupuesto del gobierno central también contempla ingresos de capital.

Durante la sustentación de las cuentas que hizo el MEF en la Asamblea Nacional el pasado miércoles, varios diputados consultaron por unos ingresos por $520 millones previstos en el presupuesto en concepto de “venta de activos”.

El ministro Héctor Alexander y su equipo explicaron que el grueso de esa asignación se corresponde a la eventual venta de terrenos por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Alexander se refirió, en concreto, a terrenos ubicados en las áreas de Telfers y Sherman, ambas en la provincia de Colón, que serían utilizadas por la ACP para fortalecer sus operaciones.

Consultado sobre el aumento que se contempla en el presupuesto de ingresos del gobierno central, el economista Felipe Argote dijo que es “desproporcionado”.

Se refirió, en particular, a una variación de 39.7% entre los ingresos tributarios proyectados para 2022, respecto a lo que se había aprobado en la Ley de Presupuesto de 2021.

El economista dijo que el propio Ejecutivo ha reconocido que se está dando una recuperación, pero no a la velocidad deseada, lo que se puede traducir este mismo año en un crecimiento de la economía inferior a las proyecciones oficiales.

Planteó que proyectar un crecimiento cercano al 40% en ingresos tributarios no se adecúa al crecimiento económico que el MEF proyecta. “Si crees que vas a crecer 6.4%, que es sensato, ¿cómo vas a aumentar la recaudación en 40%? La única forma que eso sea cierto es que pretendan hacer un aumento de impuestos”, sostuvo Argote, que recomendó, para elevar la recaudación, cobrar a quienes no pagan impuestos, entre ellos, evasores y determinadas plataformas digitales, así como la revisión de incentivos fiscales.

