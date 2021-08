Madeira. Polícia Marítima resgata mulher que caiu junto ao Cais do Sardinha

Uma mulher que caiu durante a manhã desta sexta-feira junto ao Cais do Sardinha, na Madeira, foi resgatada pela Polícia Marítima. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que a vítima, uma cidadã de nacionalidade portuguesa, de 44 anos, estava a efetuar a vereda da Ponta de São Lourenço quando sofreu uma queda.

“Recebida a informação, foi de imediato empenhada a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira (SANAS101), em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira, tendo esta embarcado uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico na marina da Quinta do Lorde”, acrescenta a nota.

O resgate foi efetuado pelas 13h39 no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 13h48 na marina da Quinta do Lorde. A vítima, que sofreu uma entorse num dos membros inferiores, foi transportada para o Centro de Saúde de Machico.

A operação de resgate foi levada cabo pelo capitão do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM).

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

