Luis Olavarrieta reveló que dio positivo para COVID-19

Nuestro presentador Luis Olavarrieta informó este viernes, 13 de agosto, que dio positivo a COVID-19, durante su estancia en España.

Igualmente, precisó que no cuenta con síntomas graves y tiene una carga viral “muy baja”.

“Sigo en Madrid, hace dos días tenia que tomar un vuelo a Venezuela, pero me hice la prueba de la COVID-19 y di positivo. Una carga viral muy baja “, manifestó en un video en sus redes sociales.

Olavarrieta afirmó que no cuenta con síntomas graves y que, a decir verdad, los síntomas fueron “amables” con él.

“Menos mal los síntomas no han sido nada agresivos, gracias a Dios. Más bien, creo han sido amables. He tenido mucha suerte conociendo las muchas complicaciones que ha generado este virus para muchas familias. Me siento bien “, acotó.

OLAVARRIETA: VOY A APROVECHAR A LA COVID-19 Olavarrieta ratificó que se ha sentido bien, a pesar de tener síntomas leves. Por lo tanto, aseguró que aprovechará el coronavirus para descansar y tomarse unos días para no hacer nada.

“He dormido muchísimo. Creo que el cuerpo ya me pedía descansar y la mente (pedía) pensar en otra cosa que no sea hacer hacer y hacer. Creo que estaré unos cuantos días sin hacer nada; creo que me lo merezco . Voy a aprovechar, lamentablemente, el COVID desde un lado positivo”, dijo.

Cortesía

En cinco días, después que cumpla la cuarentena recomendada, se volverá a efectuar la prueba para detectar el virus. “Veré si puedo retornar a Venezuela” , añadió el también actor.

Por otra parte, Olavarrieta precisó que toda su familia dio negativo a la prueba y sí pudo viajar hacia Venezuela.

