Lo que se dice en las mesas

En las mesas no sólo recalculan el programa monetario para cerrar el año, sino, y sobre todo, el stock de las reservas disponibles. A la hora de la política, en los Zoom se habla mucho de la buena performance esperada de López Murphy y de la distancia que hay que tener de las encuestas. Ocurre que, según dato que aportó un analista político, los sondeos están hechos sobre un 45% de potenciales encuestados, pero de esos la mitad directamente no quiere ser encuestado por ningún canal, eso antes era un 10%, y la otra mitad aceptan pero ni saben si van a votar ni a quién.

Informate más Cristina Kirchner en campaña con duro discurso contra la herencia macrista O sea, los números que se vean para las PASO a tomarlos con pinzas. Sobre el recambio de Gabinete, se dice que a los movimientos sociales no les gustó nada el desembarco del “Juanchi”, por tratarse de un enemigo histórico, por ser intendente del GBA. Le desconfían, por eso las manifestaciones que se ven y verán. En un Zoom iberoamericano se analizó el tema energético donde sorprendieron las recientes declaraciones de Teresa Ribera (vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para Transición Ecológica), que deslizó la posibilidad de que el Gobierno llegue a crear una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose.

Incluso, un experto señaló que la Comisión Europea aseguró que los Estados miembros tienen diferentes mecanismos para aplicar algunas salvaguardias a la hora de proteger a las poblaciones más vulnerables de los altos costos de la factura de la luz, como por ejemplo la intervención pública sobre la fijación de precios para el suministro de electricidad. Acertijo: quién es el alto dirigente del fútbol argentino que se lo ve en reservados Zoom de economía y política ¿se estará preparando? Veremos.

En Wall Street, no saben si festejar o no, pero la próxima semana se cumplirá medio siglo desde que el expresidente republicano Richard Nixon le puso el último clavo al ataúd del patrón oro al decretar la inconvertibilidad del dólar al metal precioso. Claro que, como recuerdan los más estudiosos, casi cuarenta años antes su colega Franklin D. Roosevelt dio el primero de varios pasos en esa línea, como la prohibición de tener oro físico que debía ser entregado a la Fed a cambio de menos de 21 dólares la onza. Entre operadores de lo que más se habla, además del tema salarios y bonus “pandémicos”, es de la cepa delta, obvio de la inflación “transitoria” y demás yerbas de la pandemia.

A lo “Funes de Rioja” (UIA), según dejó trascender la consultora Mercer, algunos empleadores -sin dar nombres- están comenzando a aplicar un descuento mensual de 20 a 50 dólares a sus trabajadores no vacunados. Como no dan resultado los incentivos o premios, como tiempo libre pagado, y los contagios y hospitalizaciones aumentan más rápido con la delta, y encima la tasa de vacunación se ha estancado, los empleadores están considerando agregar recargos a la cobertura de salud para los no vacunados como una forma de aumentar las tasas de vacunación en su fuerza laboral.

Encima hablan de estudios que dan que la vacuna Pfizer fue solo 42% efectiva contra la infección en julio, cuando la variante delta era dominante. Y hablando de salarios, el banco de inversión Jefferies fue el último en ajustar las remuneraciones tras Goldman (que las subió 30%) en un 25%; así un analista junior de primer año pasará a cobrar u$s110.000.

El otro tema que inquieta es Afganistán, donde Kabul se erige también como la madre de todas las batallas. La huida norteamericana, y la evacuación de su embajada, hacen recordar a legendarias imágenes de Saigon (Vietnam) en los 70 y de Teherán (Irán) en los 80. Hoy en EE.UU. temen por el impacto mediático de que los talibanes tomen Kabul para el 11 de septiembre. Los que parecen no tener paz con las “clandestinas” son los presidentes, si no pregúntenle a Obama, que apareció en el festejo de su cumple sin barbijo y con cientos de invitados.

