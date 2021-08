Lideranças LGBTQIAP+ de Niterói cobram respostas por morte de travesti em rua do Centro

Entornointeligente.com / RIO — Uma travesti foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira, dia 13, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo lideranças LGBTQIAP+ na cidade, a vítima se chamava Dandara e estava em frente ao prédio do Grupo Diversidade Niterói, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, quando ocorreu o crime. De acordo com a vereadora Benny Briolly, o corpo dela foi encontrado no período da manhã às margens da Baía de Guanabara.

“Dandara era uma travesti negra e morava no morro do estado, região central de Niterói. Estamos buscando mais informações e vamos cobrar da polícia a investigação”, afirmou o Conselho LGBT Niterói em uma postagem de rede social.

URGENTE! Uma travesti foi assassinada a tiros em Niterói, nesta madrugada. Seu corpo foi encontrado sem vida no Centro, às margens da Baía de Guanabara. Nossa Mandata já está em contato com a família e acompanharemos o caso através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

— Benny Briolly (@BennyBriolly) August 13, 2021

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência nas proximidades da Praça Juscelino Kubitschek. No local, encontraram uma pessoa caída ao solo já sem vida. A área foi isolada para perícia e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil ainda não forneceu mais detalhes sobre a ocorrência.

