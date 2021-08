Law Roach y Lorenzo Posocco, los estilistas favoritos del momento

Entornointeligente.com / Uno llegó a la moda como dueño de una tienda de ropa vintage y el otro estudiando Marketing & Comunicaciones. Pero pronto, ambos se unirían como parte del grupo de estilistas más famoso del mundo, llegando a ser las figuras más cotizadas de la actualidad al vestir a Zendaya y Dua Lipa, respectivamente. Son Law Roach y Lorenzo Posocco, quienes a través de la imagen de cantantes y actrices, han conseguido dar con estilos inolvidables de alfombra roja.

Law Roach, quien se autodenomina como “arquitecto de imagen y estilo”, conoció en su tienda Deliciously Vintage a Zendaya cuando la actriz y modelo llegó a buscar algo para usar en un estreno a los 14 años. El salto vino cuando a través de los años y con una relación laboral increíble, la dupla ha impactado con ex chica Disney vistiendo una armadura a lo Juana de Arco en la gala MET, recreando la fantasía de La Cenicienta con el mismo Law en dicha gala y vistiendo YSL o Versace vintage. Pero Zendaya no es la única: Law es el responsable de reencantarnos con el sentido de estilo original de Celine Dion o de enamorarnos absolutamente de Anya Taylor-Joy. Anne Hathaway, Tiffany Hadish y Ariana Grande son otras de las clientas que ha tenido esta verdadera estrella de la moda, quien también apareció en ANTM.

Al otro lado del mundo, más específicamente Italia, nacía Lorenzo Posocco. Comenzó como asistente de estilismo en MTV y desde ahí no paró: All Saints, Troye Sivan, campañas para Kenzo y Stella McCartney forman parte de su curriculum. Pero no podemos negar que gracias a su dirección de arte en el guardarropas de Dua Lipa, también caímos bajo el embrujo de la cantante pop . Desde Versace hasta Miu Miu, pasando por Vivienne Westwood y Valentino, no hay estilo que Posocco no haya probado en su clienta favorita, con quien también ha aparecido en numerosas publicaciones. Y así, Roach y Posocco se convirtieron en estilistas más poderosos del 2021.

