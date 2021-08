Josema Giménez: el orgullo de ser uno de los capitanes del Atlético y la vuelta del público

José María Giménez renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2025 y el club colchonero ya es como su casa, pues Josema llegó al Atlético en abril de 2013 y a partir de allí no dejó de amar estos colores. “El club me acogió cuando yo era un niño y crecer y tener la oportunidad de seguir acá es algo único e inigualable para mí. Eso me pone feliz a mí y a mi familia”, expresó.

“Sí soñé poder jugar acá, pero jamás me imaginé vivirlo”, agregó el zaguero de 26 años en una entrevista posteada por el club español.

Los jugadores ya no estarán solos en el estadio y la gente volverá a gritar. Respecto a la vuelta del público, Josema indicó: “Nos tocó vivir una situación muy fea para el mundo durante la pandemia, pero están las medidas tomadas para que vuelva el público a las canchas y eso para nosotros es un plus. Era lo que todos esperábamos. Sabemos lo que es jugar en el Metropolitano con nuestra gente, los rivales lo saben también y tenemos que aprovecharlo”.

Josema renovó contrato con el Atlético . Foto: AFP “Transmitirles que uno siempre que tenga esta camiseta puesta va dejar el alma para defenderla, y que siempre estamos con ellos”, expresó dirigiéndose a los hinchas. “Ser uno de los capitanes es algo importantísimo y que la gente te lo reconozca te llena el pecho de orgullo”, agregó.

“Hoy empieza una nueva temporada, nuevos objetivos y nuevas ilusiones, que vamos a afrontar con mucho compromiso e ilusión y vamos a seguir entrenando con mucha humildad. Pensar en cosas positivas y en los objetivos por cumplir”, finalizó el uruguayo. Atlético de Madrid tendrá Josema para rato.

